Свят

Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

Данните на НАСА потвърждават мрачна прогноза: площта на арктическия лед тази зима е статистически изравнена с най-ниските стойности от 1979 г. насам. Учените алармират за дългосрочно изтъняване на ледената покривка, което променя облика на планетата ни.

29 март 2026, 07:14
Източник: БТА

З а втора поредна година зимният морски лед в Арктика достига ниво, статистически изравнено с най-ниската обща площ от началото на сателитните наблюдения през 1979 г., предаде Франс прес, позовавайки се на актуално изследване в САЩ.

На 15 март площта на арктическия морски лед е възлизала на 14,29 милиона квадратни километра - стойност, много близка до отчетените през 2025 г. 14,31 милиона квадратни километра, сочат данни на НАСА и Националния център за данни за сняг и лед на САЩ (NSIDC) към Университета на Колорадо в Боулдър.

Според учените двете години са статистически изравнени по отношение на най-ниските зимни стойности в историята на наблюденията. Експерти от НАСА и NSIDC подчертават, че тазгодишното ниво на арктическата ледена покривка е част от дългосрочната низходяща тенденция, наблюдавана през последните десетилетия.

Максималната площ тази година е с около 1,3 милиона квадратни километра под средната стойност за периода 1981–2010 г.

Арктическият морски лед се разширява през зимата и частично се топи през по-топлите месеци. Въпреки че част от него се запазва целогодишно, през последните години се образува все по-малко нов лед, което води и до намаляване на многогодишната ледена покривка, отбелязва още Франс прес.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Забравете за разнообразното меню: Учени разкриха неочакван трик за бързо отслабване

Изненадващо изследване на Американската психологическа асоциация установи, че повтарянето на едни и същи ястия води до по-голяма загуба на тегло. Вижте защо еднообразието и стабилният калориен прием са „тайните оръжия“ за автоматичен здравословен избор

"Нищо вече не е нормално": В Израел са уморени от войната

Хората в Израел не крият умората си от войната и недоволството от управлението на Нетаняху

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Днес беше крайният срок за вземане на решението

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

