Тревожен рекорд: Ледът в Арктика достигна най-ниските си нива в историята

З а втора поредна година зимният морски лед в Арктика достига ниво, статистически изравнено с най-ниската обща площ от началото на сателитните наблюдения през 1979 г., предаде Франс прес, позовавайки се на актуално изследване в САЩ.

На 15 март площта на арктическия морски лед е възлизала на 14,29 милиона квадратни километра - стойност, много близка до отчетените през 2025 г. 14,31 милиона квадратни километра, сочат данни на НАСА и Националния център за данни за сняг и лед на САЩ (NSIDC) към Университета на Колорадо в Боулдър.

Според учените двете години са статистически изравнени по отношение на най-ниските зимни стойности в историята на наблюденията. Експерти от НАСА и NSIDC подчертават, че тазгодишното ниво на арктическата ледена покривка е част от дългосрочната низходяща тенденция, наблюдавана през последните десетилетия.

Максималната площ тази година е с около 1,3 милиона квадратни километра под средната стойност за периода 1981–2010 г.

Арктическият морски лед се разширява през зимата и частично се топи през по-топлите месеци. Въпреки че част от него се запазва целогодишно, през последните години се образува все по-малко нов лед, което води и до намаляване на многогодишната ледена покривка, отбелязва още Франс прес.