"Третираха ни като кучета": Освободените от Израел палестински затворници

В идяхме как израелските заложници се завърнаха у дома, но много малко от палестинските затворници се завърнаха в Йерусалим като част от примирието между Израел и “Хамас”, съобщава Sky News. Има основателна причина за това. Израелската полиция в Йерусалим не иска завръщането да бъде документирано. Или да бъде повод за събирания, празненства и потенциални безредици.

В тесните улички на Силван, в сянката на крепостните стени на стария град на Йерусалим, паравоенната гранична полиция е била в пълен състав.

Опитахме се да стигнем до една къща, където четири момчета бяха върнати на едно семейство, посочва Доминик Уогхорн, международен редактор в Sky News. Районът е предимно арабски и често е сцена на размирици, казва той.

Неоново сините звезди на сградите на еврейските селища блестят сред домовете на палестинците, които негодуват срещу тяхното присъствие и срещу факта, че градът харчи милиони по-малко за техните квартали, отколкото за западната част на града, където живеят предимно евреи, казва Уогхорн.

За да потуши тези вълнения, израелската полиция редовно събира и задържа момчета тийнейджъри след сблъсъци между тях, обяснява журналистът. Израел провежда противоречива политика на административно задържане, при която заподозрените могат да бъдат задържани за шест месеца без съдебен процес, казва той. 21 от 39-те затворници, освободени при третата размяна на заложници в неделя са от Източен Йерусалим, посочва Уогхорн.

