Трагичната история на Осемдневната булка

М ътната вода нежно докосвала брега на река Северн, където тялото на Кристина Кетълуел, облечено в пижама на цветя, е открито, плаващо с лице надолу.

Разследващите са категорични, че жената е била вече мъртва, когато пламъци са избухнали във вилата, на метри нагоре по хълма, в която младоженката е прекарвала медения си месец. По тялото ѝ няма следи от изгаряне или насилие, показват резултатите от аутопсията на тялото.

Разследването на смъртта на 22-годишната Кристина е объркваща история за бягство, застрахователни полици, любовен триъгълник, самоубийствени писма и убийство.

Какво се случи с Осемдневната булка?

Във фаталната вечер на 20 май 1947 година, съпругът на Кристина – Джак Кетълуел-ветеран от войната, и неговият приятел Роналд Бари, се измъкват живи от горящата вила. Сега, близо 80 години по-късно смъртта на „Осемдневната булка” в Торонто е част от фолклора на Севърн Фолс и потиснат спомен за живите членове на фамилия Кетълуел, които десетилетия са пазили зловещата семейна история.

This is a story of lies and deceit, of a triangle that ended with two men walking free while the deceased bride was buried in the same church she had only two weeks earlier recited her love vows.



