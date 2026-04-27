Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

М ъж е паднал във водите на Канале гранде във Венеция и бил изваден малко след това мъртъв, предаде АНСА.

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход.

Според възстановката на събитията той е седял на брега на Канале гранде в района на централната гара "Санта Лучия" и на моста на Калатрава. Внезапно се е свлякъл във водата.

На място са дошли полицаи и са спрели да извадят мъжа, но са констатирали само, че той е бил мъртъв. Предполага се, че му е станало лошо и затова е паднал във водата.