България

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

27 април 2026, 09:30
Източник: БТА

В оенен боеприпас е намерен при разчистване на кабинет по военно обучение в гимназия „Михаил Василевич Ломоносов" в Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. След като е подаден сигнал в полицията, са изпратени екипи, които отцепват района. 

Потърсено е съдействие от специализираното звено „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ във Варна. Боеприпасът е обезвреден. По случая е образувано досъдебно производство.

Миналата година през август деца намериха корозирала граната в изоставен имот в село Батово, община Добричка.

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

