Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

М андатът на Ерик Адамс като кмет на Ню Йорк завърши безславно. Бившият полицай бе обвинен, че е получавал подкупи, включително от други държави срещу съответните услуги. Основните подозрения бяха свързани с Турция, съобщи Deutsche Welle .

Обвиненията срещу Адамс, който бе избран като демократ, но след това се обърна срещу Джо Байдън и Камала Харис, бяха свалени по нареждане на Министерството на правосъдието на Тръмп. А междувременно се оказа, че той е развил топли връзки и с други балкански държави.

"Той обича Албания", заявява говорителят на Адамс пред "Ню Йорк Таймс". Толкова много я обича, че наскоро стана… албански гражданин.

Кмет на Тирана?

Ерик Адамс не само получи гражданство на церемония в Тирана, но вече се е регистрирал с постоянен адрес и е си е поръчал лична карта и паспорт. Но защо?

Официалното обяснение е, че този ход на бившия кмет на Ню Йорк е продължение на топлите му отношения с албанската общност в американския мегаполис, която наброява близо 40 хиляди души. Някои местни издания дори спекулират, че Адамс може да реши да се кандидатира за кмет на Тирана. Настоящият кмет на албанската столица - Ерион Велиай - също има проблеми с правосъдието, подобно на Адамс. От повече от година той е в ареста по обвинения в корупция и пране на пари.

"Днес съм албанец"

Според източници на 'Политико" обаче бившият кмет на Ню Йорк няма подобни намерения. Решението му да получи албанско гражданство е бизнес мотивирано, твърдят те. През октомври 2025 година той за първи път посещава Тирана, където се среща с премиера Еди Рама и обсъждат развиването на отношения между Ню Йорк и албанската столица. Двамата дори говорят за директен полет между двата града.

Половин година по-късно - на 10 април - стана ясно, че с указ президентът на страната Байрам Бегай е дал гражданство на Адамс за специални заслуги към Албания. По подобен начин гражданство получи и поп звездата Дуа Липа през 2022 година. Малко след това Еди Рама официално му връчи паспорта. "Обичам да съм американец, но днес, благодарение на Вас, господин премиер, съм албанец", заяви с гордост Адамс.