Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

27 април 2026, 10:09
Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация
Б ебенцето Михаела, което през месец ноември 2025 г. беше диагностицирано със свръхвисокобройна левкемия (с 1 000 000 левкоцита), беше изписано за домашно лечение след успешна алогенна трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

Високоспециализираната процедура, която единствена дава шанс за оздравяване на малката пациентка, беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче, информират от болницата. 

При алогенните трансплантации за донор на стволови клетки се използва не пациента, а друг човек – близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър. Този тип интервенции са много по-сложни за изпълнение, в сравнение с автоложните, но са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които онкологичното заболяване протича много остро или е настъпил рецидив.

„И донорът, и пациентът се чувстват добре. Имаме и лабораторно потвърждение, че трансплантацията е успешна. Сега предстои най-важната фаза от трансплантационния процес, пълното възстановяване на новия костен мозък и профилактика и лечение на евентуални усложнения“, обясни доц. д-р Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология. Тя пояснява, че най-критични са следващите 2 месеца (първите 100 дни). През това време лекарите ще контролират състоянието на детето и лабораторните му показатели - отначало 2 пъти седмично, а след това по-рядко. „Надяваме се да е успешно лечението и след 1 година и детето, и семейството да са преминали успешно този толкова труден етап от живота си“, споделя доц. Аврамова.

От ИСУЛ припомнят, че в най-критичния за Михаела момент тя беше спасена със съвместните действия на лекарите от Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и реаниматорите на Интензивното отделение на СБАЛДБ "Проф. И. Митев" в лицето на д-р Благомир Здравков. 

