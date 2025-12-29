Трагедия в Япония: 5-годишно момче загина на подвижна пътека в ски курорт

Т рагедия разтърси ски курорт Asarigawa Onsen в Хокайдо, Япония, в неделя сутринта на 28 декември, когато 5-годишното момче Хината Гото загина, след като дясната му ръка беше затисната от подвижна пътека, чийто механизъм за безопасност не се е задействал, предаде ВВС.

При слизане от подвижната пътека (траволатор), момчето, Хината Гото, е паднало и машината е затиснала дясната му ръка, съобщиха японски медии, позовавайки се на полицията.

Five-year-old boy dies after getting caught in Japan ski travelator https://t.co/fFD1SnTrhw — BBC News (World) (@BBCWorld) December 29, 2025

Въпреки че траволаторът е бил оборудван с механизъм за безопасност, той не се е задействал. Машината спряла едва когато майката на момчето е натиснала бутона за аварийно спиране.

На спасителите са били нужни 40 минути, за да демонтират част от траволатора и да освободят момчето, което дотогава вече е било в безсъзнание. По-късно то е било обявено за мъртво в болницата.

A 5-year-old boy died after his arm became caught in an escalator at a Hokkaido ski resorthttps://t.co/AmjTvYqhmE pic.twitter.com/OAG5oLUSo8 — The Japan News (@The_Japan_News) December 28, 2025

Служители на ски курорта Asarigawa Onsen заявиха, че механизмът за безопасност е работил по-рано през деня. Той е проектиран да спира машината незабавно, ако засече заклещен обект.

Полицията разследва инцидента, за да установи дали е имало служебна небрежност при производството или поддръжката на съоръжението. Траволаторът, който свързва паркинга със ски пистите, е инсталиран преди шест години и е без парапети.

Японски медии цитират и други посетители, според които пътеката е била опасна. „Дори като възрастен, понякога си мисля: „Малко е страшно“, споделя редовен клиент пред Asahi Shimbun.

Представител на ски курорта се извини за инцидента и заяви, че ще предприемат мерки, за да не се повтаря подобен инцидент.

Хокайдо е известен като ски столицата на Япония и посреща милиони туристи всяка година, повечето от които пристигат именно през зимните месеци.