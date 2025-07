Трагедия на летище в Милано: Мъж загина, засмукан от самолетен двигател преди излитане

М ъж е загинал, след като е бил засмукан от самолетен двигател на писта на летище в Милано – ужасяващ инцидент, разиграл се докато самолет се е подготвял за излитане, съобщава The Sun.

Операциите на натовареното летище "Орио ал Серио", известно още като "Милано Бергамо", бяха прекъснати в 10:20 ч. заради „фатален инцидент“ на пистата. Според информация на Corriere della Sera, загиналият не е бил нито пътник, нито служител на летището.

#BREAKING: Milan Airport has been shut down following horrifying reports that a person was ingested into an aircraft engine.



Emergency services are on site. All flights are currently suspended.



More details to follow as the situation unfolds.#MilanAirport #AviationAlert… pic.twitter.com/qvjcGxL3cA