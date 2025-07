Самолет се запали на летище Майорка, има ранени

О семнадесет души са ранени след пожар в самолет на Ryanair на летище Майорка. Малкият пожар избухна малко след полунощ, като пътниците бяха заснети как напускат самолета през едно от крилата му, преди да скочат на пистата, докато пожарникари и полиция се втурнаха към мястото.

Регионалните координатори за спешна медицинска помощ съобщиха, че

18 души са били лекувани с леки наранявания, като шестима са откарани в болница,

съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

