Украински полковник показа карта с плановете на Русия за Украйна

Р усия планира да анексира половината от Украйна до края на следващата година, според Киев, който публикува карта, очертаваща предполагаеми планове за териториално разширение, които биха могли да поставят Москва в сблъсък с многократните призиви на президента Доналд Тръмп за мирни преговори, пише Newsweek.

Заместник-началникът на украинската президентска канцелария, полковник Павло Палиса, направи твърденията, а след това Тръмп предупреди, че ще използва допълнителни санкции срещу Москва, ако войната се проточи.

Картата

Палиса заяви пред репортери в четвъртък, че Русия възнамерява да завземе цялата Донецка и Луганска област на Украйна до 1 септември и да създаде буферна зона по северната украинско-руска граница до края на тази година.

Палиса също така заяви, че Москва възнамерява да окупира цяла Украйна на източния (левия) бряг на река Днепър и да завземе областите Одеса и Николаев до края на 2026 г., което би лишило Украйна от достъп до Черно море.

Институтът за изследване на войната (ISW) публикува карта, представена от Палиса. Тя показва плановете на Москва да завземе приблизително 136 794 допълнителни квадратни километра украинска територия и да държи общо 207 605 квадратни километра до края на 2026 г., над половината от общата площ на Украйна.

O @TheStudyofWar elaborou o mapa abaixo com base nas informações do Coronel ucraniano Pavlo Palisa, alto funcionário do governo ucraniano. Ele mostra o que seriam as pretensões territoriais russas na Ucrânia. pic.twitter.com/3A6NU8pwi0

Юрий Боечко, основател на организацията „Надежда за Украйна“, която помага на живеещите на фронтовата линия, заяви пред Newsweek, че Москва няма да спре настоящата си офанзива до декември и предупреди, че ще окупира нови региони на Украйна до края на 2025 г.

Вашингтонският мозъчен тръст ISW обаче заяви в петък, че е много малко вероятно руските сили да успеят да постигнат напредъка, предложен от Палиса, в този срок, предвид настоящите темпове на настъпление на Москва и ако Украйна продължи да получава западна помощ.

ISW заяви, че картата на Палиса предполага, че Москва ще се опита да завземе и използва позиции в Запорожка и Днепропетровска област, за да продължи напред и да превземе целия Донецк и Луганск. Руските сили също така се предполага, че ще се опитат да завземат Херсонска област и да създадат „буферна зона“ по границата в Северна Украйна до края на тази година.

Но нито един от тези сценарии не е вероятен в този период, каза ISW. В Донецк Русия е напреднала само на около 48 километра от покрайнините на Авдеевка през последните 15 месеца. Москва ще се затрудни да завземе останалата част от Херсонска област, което изисква преминаване на река Днепър, добави ISW.

Но плановете на Русия, описани от Палиса, далеч надхвърлят официалните териториални искания на Москва, които тя е отправила като условия за всяко прекратяване на огъня или дългосрочно мирно споразумение, за което Тръмп настоява.

Защо е важно

Картата, представена от Киев, показва териториални намерения далеч отвъд официалните искания, които Москва е отправила, преди да се съгласи на прекратяване на огъня. Но Тръмп предупреди за допълнителни санкции срещу Русия, ако тя проточи мирните преговори.

Двупартиен законопроект за санкции в САЩ има за цел да наложи 500-процентно мито върху вноса от страни, които купуват руски петрол и суровини.

Двупартиен законопроект за санкции на САЩ

⚡️Trump urges Senate to postpone vote on Russia sanctions bill, Senator says.



U.S. President Donald Trump has asked the Senate to delay voting on a bipartisan Russia sanctions bill, Republican Senator Roger Wicker said on June 4.https://t.co/R9PzIG8rnG