„Това е капан“: Руски студенти разказват за бруталния натиск да заминат на фронта

„Всичко се промени тази година“.

„Всички „важни“ хора в университета вече призовават студентите да отидат на война“.

„В целия университет има плакати за безпилотните сили буквално навсякъде“.

„Натискът е колосален“.

Това са цитати от руски студенти в директни съобщения до CNN. Не назоваваме никого от тях, нито техните университети, от страх от репресии, но подобни разкази, заедно с нарастващо количество открити източници, показват, че Русия тихо засилва кампания за привличане и натиск върху студенти да се включат в нейните дронови сили.

Това е ход, който крие риск от създаване на напрежение в образователната система на Русия и разкрива нарастващите трудности пред Москва да поддържа набора за своята четиригодишна война в Украйна.

Въпреки увеличаващите се загуби на бойното поле, Кремъл успя да избегне повторение на катастрофалната „частична“ мобилизация от есента на 2022 г., по време на която стотици хиляди мъже напуснаха страната. Но според експерти тази кампания, насочена към студенти, е един от няколкото признака, че по-агресивни тактики за набиране на кадри отново се засилват.

Тя се различава от предишните усилия: на студентите се обещава едногодишен срочен договор, възможност да служат далеч от фронтовата линия и шанс да придобият високотехнологични умения.

Въпреки това експерти и юристи казват пред CNN, че това най-вероятно е прикритие за стандартен, безсрочен военен договор, а тъй като много студенти са скептични към обещаните стимули, университетите прибягват до принуда и заплахи, за да ги убедят да се запишат.

Предложението към студентите

Чрез анализ на университетски уебсайтове, социални мрежи и местни медии, както и чрез разговори с няколко студенти в Русия, CNN открива доказателства за широкообхватна и многопластова кампания за набиране на кадри. Изглежда, че тя започва сериозно през януари, два месеца след като руското Министерство на отбраната официално обявява създаването на нов военен клон – Силите за безпилотни системи, посветени на война с безпилотни летателни апарати (UAV), или дронове.

Университети в цяла Русия започват да публикуват в социалните си мрежи добре направени видеа за набиране на кадри и плакати. Някои университетски профили дори включват лекции на живо от войници и ветерани от т.нар. „специална военна операция“ (СВО).

„Студентите са под огромен натиск. Разбира се, постоянното слушане на призиви да се включиш в СВО е много неприятно. Осъзнаването, че университетът прави всичко възможно да те изпрати на война, е още по-лошо“, казва руски студент до CNN чрез съобщение в Telegram.

Groza, независимо руско издание, насочено към студенти, също споделя с CNN своя база данни от 246 университета и колежи в Русия и окупирана Украйна, които според него участват в тази кампания, въз основа на публични данни и директни сигнали от студенти.

Сред тях са някои от най-престижните университети в Русия.

Санктпетербургският държавен университет (алма матер на руския президент Владимир Путин) открито рекламира тези договори на своя уебсайт, заедно с дълги видеолекции от университетски и военни представители, които обясняват ползите от присъединяването.

Висшето училище по икономика в Москва, класирано на второ място в списъка на Forbes за най-добри руски университети за 2025 г., провежда „Фестивал на безпилотните системи“ през февруари, където ясно се виждат плакати за набиране на кадри за дроновите сили.

Посланията очевидно са насочени към младите хора. „Казваха ти, че губиш време с видеоигри“, гласи глас зад кадър във видео, публикувано във VK (руският еквивалент на Facebook) от Казанския университет по архитектура и строително инженерство. „Но има място, където твоят опит е особено ценен“.

Видео от кампуса на Руския икономически университет „Плеханов“ във Волгоград показва разделен екран: геймър от едната страна и оператор на дрон от другата. Надписът гласи: „Избери правилния скин“. Няколко публикации за набиране на кадри, видени от CNN, посочват, че „играчите на електронни спортове“ или „геймърите“ ще имат предимство при кандидатстване.

„Не съм ходил на тези срещи; принципно не ходя. Студентите, които са били, казват, че им обещават планини от злато (както обикновено), опрощаване на студентски дългове, други бонуси и, разбира се, само една година служба в тила, далеч от фронтовата линия“ – Руски студент до CNN чрез съобщение в Telegram.

Артем Клига, руски военен юрист, базиран в Берлин, твърди, че руското Министерство на отбраната е дало конкретни инструкции на университетите как да провеждат тази кампания. Той публикува документи в своя Telegram канал, които твърди, че е получил от московски университет, включително писмо, адресирано до „Ръководителите на военните учебни центрове на федералните държавни висши учебни заведения“, в което се изисква „да организират, съвместно с представители на Министерството на отбраната, кампании за студенти… и ежедневно да докладват на главното управление по личния състав към Министерството на отбраната“.

„Инструкциите“ описват стимулите, които трябва да бъдат предлагани на студентите, както мъже, така и жени, включително „по-нисък риск от попадане под вражески огън“ и придобиване на „уникални знания и умения“. Тези предложения ясно се виждат и в материалите за набиране на кадри, анализирани от CNN.

Документите също така предвиждат значителни финансови стимули, с федерални и регионални бонуси при подписване на договор от не по-малко от 400 000 рубли (почти 5000 долара). Някои университети предлагат много повече. Санктпетербургският държавен университет обещава еднократно плащане от около 56 000 долара за присъединяване към армията и базова годишна заплата от близо 70 000 долара.

Парите са единственото обещание, което вероятно ще бъде изпълнено, казва Клига. „Всичко останало е лъжа. Това е обикновен договор с руската армия, без срок, без специални условия“, казва той пред CNN.

Според Клига и други юристи и експерти, консултирани от CNN, Путин никога не е отменял указа за частична мобилизация, който подписва през септември 2022 г., дори след като първоначалният набор от 300 000 души е завършен и всички мобилизационни дейности са прекратени. В указа ясно се казва, че „договорите за военна служба, подписани от военнослужещи, остават в сила до края на периода на частична мобилизация“.

„Това е капан“, казва Сергей Кривенко, ръководител на правозащитната организация „Гражданин. Армия. Право“. „Когато изтече годината, студентът (вече военнослужещ) няма да бъде освободен, както не освобождават и други военнослужещи, чиито договори са изтекли“.

Обещанието за по-нисък риск от попадане под обстрел също не може да бъде гарантирано, казват експерти. „Щом човек подпише договора, той буквално става роб на Министерството на отбраната“, казва Григорий Свердлин, ръководител на антивоенната организация „Идите лесом“. „Може да бъде изпратен във всяко подразделение, където има нужда. Няма никакъв избор“.

Провал в университета или война

Все още не е ясно колко студенти са били успешно привлечени чрез тази кампания. По време на годишната си сесия с въпроси и отговори през декември Путин твърди, че толкова много руснаци, включително студенти, искат да се присъединят към Силите за безпилотни системи, че Министерството на отбраната е трябвало да организира конкурс за подбор. CNN е отправила запитване към руското Министерство на отбраната относно броя и условията на договорите.

Въпреки това нито един от студентите, с които CNN е разговаряла, не казва, че вярва на обещанията на Кремъл.

„Сред съучениците ми, приятелите ми от университета, никой не обмисля да подпише договор, дори тези в много тежко финансово положение“ - Руски студент до CNN чрез съобщение в Telegram.

„Не намирам тези глупости за убедителни; категорично съм против военната пропаганда и не ѝ вярвам. Най-важното е, че и съучениците ми разбират, че това е измама, и никой от групата ми не се поддаде на натиска“ - Руски студент до CNN чрез съобщение в Telegram.

В някои случаи студентите, които са застрашени да не издържат курсовете си, са убеждавани, че присъединяването към дроновите сили е единственият начин да избегнат отчисляване. Един студент казва пред CNN, че е бил извикан на групова среща само за тези с неизпълнени изисквания – курсови работи или изпити – и изоставащи. „Силно намекнаха, че това ще е полезно за тези с много дългове“, казва той.

Друг твърди, че преди няколко седмици „студентският отдел“ в университета му „почти изключил една трета от групата ни и ги принудил да подпишат договор на място, за да запазят мястото си“. Той споделя с CNN съобщения от групов чат между студенти от този ден.

„Тя изключва всички, които имат дори един неизчистен дълг от втора година – това е пълна глупост!“, казва един в гласово съобщение. Друг съветва останалите да не подписват нищо, ако бъдат извикани.

Трети студент, който признава, че вече е отчислен, отговаря: „В понеделник ще е късно, в петък подписват всички заповеди, ако си застрашен от армията, или ще отидеш на задължителна служба и там ще те накарат да подпишеш договор, или подписваш сега и ще управляваш дронове на 30–40 км от най-горещата точка, това са думите на (ръководителя на студентския отдел)“.

Няколко студенти предполагат, че университетите също съкращават сроковете за предаване на задания, което прави по-трудно преминаването. „В началото на март всички с дългове бяха уведомени, че крайният срок за предаване на задания е 31 март – дори и един останал дълг означава отчисляване“, казва студент.

Друг студент казва, че служител в университета ѝ е търсил най-уязвимите първокурсници, тези с психически трудности или проблеми с адаптацията, и ги е насочвал конкретно. Първо са били канени на „личен разговор“, без подробности и с молба да не казват на никого. След това им е било обяснено, че това е най-добрият начин да избегнат финансови проблеми и да гарантират, че няма да се провалят в обучението си, подход, който тя описва като „емоционален тормоз“.

Напрежение при набора

Доскоро Русия успяваше да набира достатъчно нови попълнения, за да компенсира загубите на фронта, разчитайки на високи заплати и бонуси, както и на по-принудителни и подвеждащи кампании, насочени към специфични групи като затворници и чужденци.

Но има признаци, че системата вече не е достатъчна. Западни представители оценяват през февруари, че Украйна е нанесла загуби, които надвишават темпа на набиране на Русия в продължение на няколко последователни месеца. Президентът на Украйна Володимир Зеленски твърди, че до края на март Русия е загубила 89 000 войници (убити и тежко ранени) през 2026 г. и е успяла да набере само 80 000 за същия период. Русия не публикува данни за своите загуби.

В края на миналата година Путин подписва няколко указа, позволяващи членове на военния резерв да бъдат призовавани за конкретни задачи и обучение – ход, който анализатори от Института за изследване на войната (ISW) във Вашингтон смятат за възможна стъпка към постепенна или скрита мобилизация.

„Това е много ясен сигнал, че Кремъл се опитва да разшири правомощията си за по-принудителни методи на набиране, нещо, което досега се опитваше максимално да избягва“, казва Катерина Степаненко от ISW пред CNN.

„Никога не съм си представял, че любимият ми университет ще се превърне в нещо, от което трябва да пазя приятелите си“ - Руски студент до CNN чрез съобщение в Telegram

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков признава миналата седмица, че кампанията за набиране на кадри за Силите за безпилотни системи е в ход, като я нарича „напълно открито предложение за нов военен клон“.

Въпреки това насочването към най-младите потенциални избиратели и превръщането на университетите – традиционно възприемани в Русия като защитени места от военна служба – в канали за набиране на кадри носи политически риск за Кремъл, казват експерти.

„Студентите разбират какво се случва и в по-голямата си част не харесват този натиск от страна на властите“, казва Клига. „С тези действия не създават група от поддръжници на настоящия политически режим“.

„Държавните институции вече са източник на заплаха, наситени с пропаганда, които пречупват много млади хора, които буквално вчера са били ученици“, казва един студент пред CNN.

Друг отбелязва: „За мен като цяло всяка изминала година изглежда по-страшна от предишната“.