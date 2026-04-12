Кремъл: Русия няма да удължи примирието, освен ако Зеленски не приеме условията

Р усия няма да удължи обявеното по повод православния Великден примирие с Украйна, освен ако Киев не приеме поставените от Москва условия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю, цитиран от руските информационни агенции.

По думите му възможността за по-дългосрочно прекратяване на огъня остава обвързана с изпълнението на целите, които Русия е поставила още в началото на конфликта.

„Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално днес. Но Зеленски трябва да приеме тези добре известни решения“, заяви Песков.

Той подчерта, че при липса на съгласие от страна на украинския президент Володимир Зеленски бойните действия ще продължат след края на обявеното примирие.

„Докато Зеленски не събере кураж да поеме тази отговорност, специалната военна операция ще продължи след изтичането на примирието“, добави говорителят на Кремъл, използвайки официалния термин на Москва за войната в Украйна.

Великденското примирие беше обявено от руския президент Владимир Путин и влезе в сила в събота, като трябва да продължи 32 часа. Украинската страна заяви, че ще го спазва, но предупреди, че ще отговаря при евентуални нарушения.

В същото време и Москва, и Киев съобщиха за редица нарушения на спирането на огъня още в първите часове след неговото влизане в сила, като си отправиха взаимни обвинения за обстрел и атаки с дронове.

Изявлението на Кремъл идва на фона на продължаващите международни усилия за намиране на дипломатическо решение на конфликта, които към момента не водят до конкретен пробив.