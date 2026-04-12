Свят

Кремъл: Русия няма да удължи примирието, освен ако Зеленски не приеме условията

"Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало", заяви Дмитрий Песков

12 април 2026, 13:53
Източник: AP/БТА

Р усия няма да удължи обявеното по повод православния Великден примирие с Украйна, освен ако Киев не приеме поставените от Москва условия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю, цитиран от руските информационни агенции.

По думите му възможността за по-дългосрочно прекратяване на огъня остава обвързана с изпълнението на целите, които Русия е поставила още в началото на конфликта.

„Устойчив мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално днес. Но Зеленски трябва да приеме тези добре известни решения“, заяви Песков.

Той подчерта, че при липса на съгласие от страна на украинския президент Володимир Зеленски бойните действия ще продължат след края на обявеното примирие.

„Докато Зеленски не събере кураж да поеме тази отговорност, специалната военна операция ще продължи след изтичането на примирието“, добави говорителят на Кремъл, използвайки официалния термин на Москва за войната в Украйна.

Великденското примирие беше обявено от руския президент Владимир Путин и влезе в сила в събота, като трябва да продължи 32 часа. Украинската страна заяви, че ще го спазва, но предупреди, че ще отговаря при евентуални нарушения.

В същото време и Москва, и Киев съобщиха за редица нарушения на спирането на огъня още в първите часове след неговото влизане в сила, като си отправиха взаимни обвинения за обстрел и атаки с дронове.

Изявлението на Кремъл идва на фона на продължаващите международни усилия за намиране на дипломатическо решение на конфликта, които към момента не водят до конкретен пробив.

Източник: БГНЕС    
Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в нощта срещу Велика събота в болница "Александровска"

Почина бащата на датската кралица

Шега със "зловещо агнешко" превърна сладкарница в Детройт в хит онлайн

Мариус Куркински с откровена изповед за греховете, самотата, любовта и цената на сцената

Полицаи застреляха мъж, нападнал с мачете хора на гара в Ню Йорк

Издирват млад мъж от Девня

След неуспеха на преговорите: Пакистан обеща да поддържа диалога между САЩ и Иран

Русия и Украйна се обвиниха взаимно в нарушения на великденското примирие

Експерти разкриха най-доброто време за консумация на кисело мляко

След близо 21 часа преговори: САЩ и Иран не постигнаха мирно споразумение

Езическите корени на Великден: Скритите тайни зад символите на пролетта

Унгария гласува на парламентарни избори

Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение

Развенчани митове и неочаквани ползи за тялото - 2 яйца за закуска в продължение на 2 седмици

