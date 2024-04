Руски еколози бият тревога за заплаха от радиоактивно изтичане

Р уски природозащитници алармират за опасност от радиоактивно изтичане, тъй като наводненията се приближават към уранова мина в района на Курган в руските планини Урал.

(Във видеото може да научите повече за: Радиоактивни вещества замърсиха подпочвени води във Флорида)

Руският регион Урал и съседният северен Казахстан пострадаха от най-тежките наводнения от 80 години насам на фона на проливни дъждове, утежнени от обилните снеговалежи, които се топят бързо в резултат на по-високите от обичайните температури тази пролет. През последните седмици властите евакуираха десетки хиляди жители на Курган и Оренбург заради покачването на наводненията.

Agentstvo, руски разследващ сайт, стартирал през 2021 г., съобщава в неделя, че урановата мина "Добровольное", която се намира в село Украинское в Звериноголовския район на Курган, е включена в списъка на местните власти като намираща се в зоната на наводненията. Според NS Energy Business в мината се съхраняват приблизително 7 077 тона уран със стойност на съдържанието от 0,01% до 0,05% уран.

Природозащитници заявиха пред Agentstvo, че се опасяват, че близката река Тобол може да се замърси с уран.

Radioactive leak threat in Russia as flood heads for Uranium mines https://t.co/0hhfNucReK pic.twitter.com/NyCceyAE3T