Тонове мъртва риба бяха изхвърлени на брега на река в Ирак

Х иляди мъртви риби са открити на брега на река в Южен Ирак - инцидент, който може да е свързан с последиците от сушата в тази пустинна страна, отбелязва Франс прес.

На снимки, направени днес, се виждат хиляди малки риби, изхвърлени на брега на реката в района на Ал Маджар ал Кабир, в югоизточната част на страната. Граничещият с Иран регион е известен с блатата си, подхранвани от река Тигър.

Екоактивистът Ахмед Салех Нима смята, че причината е в повишаването на средната температура, което води до повишено изпарение и "малък дебит на водата". В резултат на това във водата "липсва кислород и се увеличава солеността".

Thousands of dead fish have washed ashore in southeast Iraq, prompting an official investigation into the wildlife disaster that officials said Monday may be linked to drought conditions.



