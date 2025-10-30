"Той е Торбалан": Серийният убиец със само една жертва

Свят

Стефан Смерк направи шокиращо самопризнание три десетилетия след като извърши жестоко убийство

30 октомври 2025, 07:05
К огато Стефан Смерк се обади на детектив Мелиса Уолъс от полицията на окръг Феърфакс на 7 септември 2023 г., тя беше шокирана от това, което той имаше да каже, предаде CBS News

„Той каза: „Аз съм в полицейския участък, за да се предам“, разказа Уолъс.

Смерк, женен 52-годишен баща на две деца, живеещ в Нискаюна, Ню Йорк, се обаждаше, за да признае за 30-годишния студен случай на убийството на Робин Уор Лорънс.

„Милион неща започнаха да минават през ума ми“, каза Уолъс. „Адреналинът биеше толкова силно, защото реалността удари... какво означава това и че сме на път да затворим този случай.“

Робин Уор Лорънс, художничка и майка, беше брутално убита в дома си в Спрингфийлд, Вирджиния, през 1994 г. В продължение на два дни дъщеря ѝ Никол, тогава само на 2 години, се лута сама из къщата, преди тялото на майка ѝ да бъде открито. И в продължение на три десетилетия след това детективите се опитваха да разберат кой би могъл да направи това на Робин.

„Кой би направил такова нещо? Защо?“, каза Мери Уор Коуънс, сестрата на Робин. „Спомням си, че на погребението си мислех: убиецът на Робин може да е в тази стая с нас. Не знаехме.“

Отне десетилетия, но в крайна сметка семейството получи отговорите си. ДНК доказателства – под формата на кръв върху кърпа – бяха открити на местопрестъплението още през 1994 г., и по това време не дадоха съвпадения, когато следователите ги пуснаха през CODIS – националната база данни на ФБР. Годините минаваха и се развиваха нови техники, включително процес, наречен генетична генеалогия.

При генетичната генеалогия ДНК на заподозрян се използва, за да се намерят роднините му. След това следователите проучват родословните дървета на тези роднини, докато намерят потенциален заподозрян – някой, който би бил на подходящата възраст и на подходящото място в подходящото време, за да извърши престъплението. Parabon NanoLabs, компания за ДНК технологии, която често работи с правоохранителните органи, нямаше големи надежди за разрешаване на случая на Робин с тази техника, защото съвпаденията в базата данни бяха много далечни.

„Parabon ни даде процент на разрешимост нула за случая“, каза Уолъс.

Доброволецът от полицията на окръг Феърфакс Лиз, която помоли фамилното ѝ име да не се използва, реши все пак да опита. Процесът се оказа труден. „Бях готова да се откажа няколко пъти“, каза Лиз пред „48 Hours“. „Но продължавах да си мисля: е, ще довърша това или ще направя още едно нещо.“

След три години на правене на още едно нещо Лиз откри възможен заподозрян. Той е живял във Вирджиния през 1994 г. и би бил на подходящата възраст, за да извърши убийството. Името му беше Стефан Смерк.

„Не бях много обнадеждена по това време“, каза Уолъс. „Просто гледах миналото на този човек. Мислех си: няма начин.“

Смерк имаше напълно чисто досие, без дори глоба за превишена скорост. Работеше като компютърен програмист в предградията на Нискаюна.

Въпреки съмненията си детективите Мелиса Уолъс и Джон Лонг пътуваха до Нискаюна, за да говорят със Смерк. Целта им беше да вземат ДНК-то му, за да видят дали е свързан с човека, оставил ДНК на местопрестъплението – или дали той е този човек.

„Той дойде на вратата веднага“, каза Уолъс. „Всичко, което казахме, е, че сме детективи от окръг Феърфакс, Вирджиния, и разследваме студен случай от 90-те.“

Смерк, казват детективите, нямаше никаква реакция. „Каменно лице“, каза Лонг. Смерк даде ДНК-то си доброволно и Уолъс и Лонг се върнаха в хотела си. Тогава Уолъс получи обаждането.

„Бях в паника“, каза Уолъс. „Тичах към стаята на [Лонг], докато все още бях на телефона, и чуках на вратата му, а той идва на вратата, като: какъв е проблемът? Аз му казах: трябва да отидем в полицейския участък.“

Когато се срещнаха със Смерк в полицейския участък в Нискаюна, служителите го бяха задържали и той беше готов да говори. Уолъс и Лонг го настаниха в стая за разпити и без много подканване Смерк призна убийството на Робин Уор Лорънс. Той отишъл в дома на Робин онази вечер през 1994 г., каза им той, без друга причина освен желанието да убие някого.

„Знаех, че ще убия някого“, каза Смерк на детективите. „Не знаех кого ще убия.“ По това време Смерк бил във войската и разпределен в база наблизо и бил запознат с квартала на Робин Уор Лорънс, защото приятел бил отсядал там. Казал, че нямал представа кой живее в къщата на Робин.

„Може да е имало 50 души в тази къща. Не знам. Всички може да са имали оръжия и да ме застрелят. Дори не мислех за това.“ Всичко, за което мислеше Смерк, каза той на детективите, било да убива. Казал, че имал импулси, които не можел да контролира.

„Честно вярвам, че ако не бяха жена ми и децата ми, вероятно щях да съм сериен убиец“, каза Смерк. „Аз съм сериен убиец, който е убил само веднъж.“

„Това е толкова шокиращо изявление“, каза Уолъс пред „48 Hours“. „Няма смисъл. Знаеш, ако си сериен убиец, не убиваш само веднъж. Но от друга страна, той беше много откровен, открит и честен през останалата част от интервюто. Така че може да е вярно, че е убил само един човек.“

Възможно ли е някой с импулсите на сериен убиец да убие само веднъж? Бившият профайлър на ФБР Мери Елън О’Тул казва, че може да се случи.

„През годините научихме от случаи като BTK и Златния щатски убиец и други случаи, където те спират“, обясни тя. „Импулсите не изчезват... те ни казват, че ги пренасочват. Вкарват ги в друга дейност. Така че тази дейност може да е нещо по-малко от убийство, но може да включва например поведение на Пийпинг Том, автоеротично поведение... но не просто отрязваш тези пориви. Нещо трябва да ги замести.“

Смерк нямал никакви инциденти в досието си. О’Тул казва, че е възможно никога да не е извършил друго престъпление, но се съмнява, че идеите в главата му са изчезнали.

В интервюто си Смерк не изрази никакво съжаление за това, което е направил. Когато го попитали дали има нещо, което би искал да каже на семейството на Робин, той отговорил: „Как да го кажа? Знам, че записвате... Не изпитвам нищо към семейството... Съжалявам, че го направих, защото знаех, че един ден личната ми свобода ще бъде засегната.

Смерк се призна за виновен и беше осъден на 70 години затвор. Ще има право на условно освобождаване през 2037 г., когато ще е на 65. Семейството на Робин каза, че искат Смерк да прекара остатъка от живота си зад решетките, но последствията от действията му никога няма да ги напуснат.

„Помогна да знам, че човекът е намерен и носи отговорност“, каза Уор Коуънс в изявлението си пред съдията на присъдата на Смерк, „но не помогна да знам какво е направил на [Робин] и как е страдала... не помага и не я връща обратно. Тя щеше да е в живота ни през последните тридесет години. Но това ни беше отнето.“

Тя каза пред „48 Hours“, че дълго време е живяла в страх, без да знае кой е извършил това ужасно престъпление.

„Всъщност се страхувах у дома, в леглото си“, каза тя. „Мислейки си за някой, който просто изневиделица може да се появи отнякъде и да те убие в къщата ти... Това е просто страшна мисъл, че не си в безопасност никъде.“

„Страшно е“, повтори Лонг. „От гледна точка на общността, това е като най-лошият ти кошмар. Като, това е причината, поради която казваш на близките си да се уверят, че вратите са заключени през нощта. Той е Торбалан.“

Източник: CBS News    
