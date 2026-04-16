Свят

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

16 април 2026, 13:49
Източник: iStock

К ритичната система от течения в Атлантическия океан е значително по-вероятно да колабира, отколкото се смяташе досега. Нови проучвания показват, че климатичните модели, предвиждащи най-драстично забавяне, всъщност отговарят най-точно на реалността. Учените определят откритието като „изключително тревожно“, тъй като евентуален колапс би имал катастрофални последици за Европа, Африка и Америка, съобщава The Guardian.

Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC), от която е част и Гълфстрийм, е ключов елемент от глобалната климатична система. Тя вече е в най-слабата си точка от 1600 години насам в резултат на климатичната криза. Предупредителни знаци за достигане на „точка на пречупване“ бяха забелязани още през 2021 г.

Прогнозите: Забавяне между 42% и 58%

Досега компютърните модели даваха твърде различни резултати – от липса на промяна до огромен спад в скоростта на теченията. Новото изследване комбинира реални океански наблюдения с моделите, за да определи кои от тях са най-надеждни. Резултатите показват:

  • Очаквано забавяне от 42% до 58% до 2100 г.
  • Нива, които почти сигурно ще доведат до пълен колапс на системата.
  • Рискът от спиране на течението вече се оценява на над 50% (при едва 5% в предишни прогнози).

Какви ще са последствията за планетата?

AMOC пренася затоплена от слънцето тропическа вода към Европа и Арктика. Неговото спиране би променило из основи живота на милиони:

  • За Европа: Продължителни екстремно студени зими и летни засушавания в Западна Европа.
  • За Африка и Америка: Изместване на тропическите дъждовни пояси, от които зависи прехраната на милиони хора.
  • Морско равнище: Допълнително покачване на нивото на Атлантическия океан с 50 до 100 см.

Проф. Щефан Рамсторф от Потсдамския институт за изследване на климата споделя: „Вече съм все по-притеснен, че можем да преминем точката на пречупване, след която спирането става неизбежно, още в средата на този век. Това е съвсем скоро.“

Защо системата се забавя?

Основната причина е рязкото повишаване на температурите в Арктика. Океанът там се охлажда по-бавно, а по-топлата вода е по-малко плътна и съответно потъва по-трудно, за да задвижи циркулацията. Увеличаващите се валежи и топенето на ледената покривка на Гренландия добавят още прясна вода, което допълнително намалява солеността и плътността, създавайки затворен кръг на забавяне.

Учените подчертават, че макар прецизните прогнози да са трудни поради сложността на системата, мащабното отслабване на теченията вече е неизбежно и ще има сериозни икономически и социални последици през следващите десетилетия.

Източник: The Guardian    
Атлантическа циркулация Гълфстрийм Климатична криза Колапс на теченията Последствия от колапс Забавяне на AMOC Точка на пречупване Покачване на морското равнище Арктическо затопляне Топене на ледовете
Последвайте ни

По темата

Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 19 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 16 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 17 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

"Кралската роля уби майка ми": Принц Хари с емоционална изповед за Даяна

Свят Преди 9 минути

В емоционална изповед в Австралия принц Хари призна, че години наред е отхвърлял кралската си роля, обвинявайки я за смъртта на принцеса Даяна. Херцогът сподели за борбата с депресията и как бащинството му е дало нова цел в живота

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 28 минути

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

Снимката е илюстративна

Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Любопитно Преди 1 час

Представиха първия трейлър на „Godzilla Minus Zero“, който пренася екшъна в Ню Йорк две години след събитията в „Minus One“. Режисьорът Такаши Ямазаки обяви Imax премиера през ноември, по-голям бюджет и завръщане на оцелелите герои в продължението

Каролайн Левит

Къде изчезнаха елитни учени на САЩ? Белият дом ще разследва

Свят Преди 1 час

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 1 час

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 1 час

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Преди 1 час

Трейлърът на драмата „As Deep as the Grave“ разкри как изкуствен интелект „възкреси“ Вал Килмър за последна голяма роля. С подкрепата на семейството му, технологията връща покойната легенда на екрана в етичен проект, който променя Холивуд

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Свят Преди 1 час

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

Любопитно Преди 1 час

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Любопитно Преди 2 часа

Иновативното колело за раздвижване Helix VitalBike ви позволява да тренирате ръцете и краката едновременно

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 2 часа

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Кулинарна катастрофа в „Кошмари в кухнята“?

Любопитно Преди 2 часа

Синът на шеф Манчев се включва в новата спасителна мисия на предаването край Иракли

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

Ръст на наемите в Европа - България в топ 5 по поскъпване

България Преди 2 часа

През 2025 г. наемите в ЕС са се повишили средно с 3.1%, като в редица страни увеличенията са двуцифрени

<p>&bdquo;Върнахме си родината&ldquo;:&nbsp;Може ли Петер Мадяр да излекува Унгария от 16 години Орбанизъм?</p>

След края на ерата Орбан – накъде ще поеме Унгария

Свят Преди 2 часа

Между борбата с корупцията и подобряването на отношенията с ЕС – пред какви предизвикателства ще се изправи новото унгарско правителство

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

Любопитно Преди 2 часа

Как една жена се превръща от любовница в агент на ЦРУ със задача да убие Ел Команданте и защо бурната им връзка завършва с провален заговор и мистериозни разкрития

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Коща осъди "ужасяващата атака" на Русия срещу украински цивилни

Свят Преди 2 часа

"Снощи Русия предприе нова жестока атака срещу мирни граждани в Украйна", заяви той

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Edna.bg

Шеф Иван Манчев: Майка ми не ме пускаше на море до 17 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Отровата, която убива Реал Мадрид

Gong.bg

Патрис Евра за Винисиус: Досаден е да се гледа

Gong.bg

Сигнал за бомба в столично училище

Nova.bg

Европа има самолетно гориво за 6 седмици, твърди МАЕ

Nova.bg