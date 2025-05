TikTok предизвикателство превръща лаптопи в "бомби"

Р азрастваща се тенденция в TikTok, която подтиква потребителите да вкарват различни предмети в лаптопи – като в някои случаи това води до пожари или евакуации – предизвиква тревога сред училищните ръководства и пожарните служби в няколко щата на САЩ. Те отправят предупреждения към родителите, учениците и широката общественост, предава Good Morning America .

(Във видеото: Дете от Бургас - с амнезия след TikTok предизвикателство)

В писмо от 8 май, споделено с предаването „Добро утро, Америка“, родителите и учениците от Cooperative Middle School в Стратъм, щата Ню Хемпшър, бяха информирани за тази опасна тенденция, която някои наричат „предизвикателството с Chromebook“ – по името на марката лаптопи, които много училища предоставят на учениците си.

Според училищния район Exeter Region Cooperative School District, писмото е изпратено от директора на Cooperative Middle School, Дрю Беърстоу. Подобни писма са били разпратени и до родители и ученици в други училища в района.

„Само през последните три дни в училищния район Exeter Region Cooperative са регистрирани най-малко 15 случая, в които ученици умишлено са вкарвали токопроводими предмети – като графит от автоматични моливи, кламери или кабарчета – в зарядните и/или USB портовете на своите Chromebook-и“, се казва в писмото. „Това е довело до прегряване на устройствата и до пълната им неизползваемост. Подобни действия анулират гаранцията на устройствата.“

Училищният персонал предупреди, че учениците, уличени в участие в предизвикателството, ще понесат финансова санкция. Освен това бе подчертано, че подобно поведение застрашава живота и здравето както на учениците, така и на служителите.

„Не става дума само за повреда на имущество – тези действия създават сериозна опасност от токсичен дим и пожар, както в училище, така и у дома“, продължава писмото.

В гимназията Belleville High School в Ню Джърси ученик е опитал „предизвикателството с Chromebook“ от любопитство, в резултат на което литиево-йонната батерия на лаптопа се е издула и започнала да пуши в класна стая на 8 май, съобщава капитан Чейс Хамилтън от пожарната служба в Белвил.

„Опитаха, и се оказа, че наистина действа. Батерията се изду. Загря“, разказва Хамилтън, следовател в отдела за палежи на Белвил, пред „Добро утро, Америка“. „Миризмата беше много силна, когато влязох в училището за разследване.“

Schools are warning students about a ‘Chromebook Challenge’ TikTok trend



The challenge encourages students to shove metal objects into laptops, causing the batteries to catch on fire or explode pic.twitter.com/8MgQ0uCLcM