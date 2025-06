Изтекли лабораторни резултати потвърждават мъжки хромозоми при Имане Хелиф

Н овоизтекли лабораторни резултати потвърждават, че олимпийската боксьорка Имане Хелиф притежава мъжки хромозоми – въпреки че Международният олимпийски комитет (МОК) отхвърли подобни твърдения като „нелегитимни“ и ѝ позволи да се състезава на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Хелиф – 26-годишна спортистка, която твърди, че е жена – е диагностицирана с мъжки XY хромозоми при тест, проведен през 2023 г. от акредитиран индийски специалист. Новите резултати бяха разкрити в разследване на предаването 3 Wire Sports.

„Хромозомният анализ разкрива мъжки кариотип“, гласи заключението на теста, отнасящо се до наличието на мъжки хромозоми. Именно тези резултати доведоха до изключването на Хелиф от Световното първенство по бокс за жени през 2023 г. в Индия. Тестът е извършен преди турнира от лабораторията Dr Lal Path Labs в Ню Делхи – акредитирана от Американския колеж на патолозите и сертифицирана от Международната организация по стандартизация, сочат предоставените документи.

Въпреки това, МОК отхвърли теста като „нелегитимен“ и „импровизиран“, според информация на The Telegraph, и позволи на Хелиф да се състезава в женската дивизия на Олимпиадата в Париж. Представители на комитета дори предположиха, че тестът може да е дезинформационна кампания, организирана от Русия – където е базирана Световната боксова федерация – с цел да попречи на водещия атлет да се изяви на световната сцена.

