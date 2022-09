Терористи нападнаха сграда на полицията в Турция, има загинал и ранени

Н ападение срещу сградата на полицията в турския град Мерсин, има загинал, съобщи телевизия „А Хабер”.

Властите квалифицират случилото се като терористичен акт.

„Около 23:00 ч. (местно време) в квартал "Мезитли" неизвестни лица са извършили въоръжено нападение срещу полицейски участък“, посочи телевизионният канал. Уточнява се и за взрив в резултат на дистанционно управление на самоделна бомба.

#Turkey 🇹🇷: An armed attack was carried out on Tece Police House in #Mezitli, #Mersin. Perperators appear to be female militants as well.



Militants used a pistol (for close-shooting) and likely two AKSU rifles (AK carbines with folding stocks), an RPK mag(?) and a foregrip. pic.twitter.com/xwls7hgqQ8