Стачки блокират Белгия - без влакове, полети и детски градини

О тменени влакове, отменени полети, затворени детски градини: Белгия се готви в понеделник за тридневни стачки срещу реформите, планирани от правителството на Де Вевер за възстановяване на публичните финанси, които синдикатите сравняват със „социален демонтаж“.

Движението е организирано в три фази.

Общественият транспорт и железниците започват работа в понеделник. Белгийският железопътен оператор SNCB очаква да пуска един на всеки два влака или дори един на всеки три, в зависимост от линията. Няколко влака на Eurostar, свързващи Брюксел с Париж, също са отменени.

След това във вторник към тях ще се присъединят обществени услуги: училища, детски градини, администрации, болници... Преди междупрофесионалната стачка, планирана за сряда. Стачката ще има голям ефект върху въздушния трафик: в сряда няма да излитат търговски полети от двете основни белгийски летища, Брюксел-Завентем и Шарлероа, като техните компании очакват висок процент стачкуващи сред персонала, отговарящ за проверките за сигурност.

Това социално движение е по инициатива на основните белгийски профсъюзи, ангажирани в борбата срещу премиера Барт де Вевер.

Белгия има едно от най-лошите нива на задлъжнялост в еврозоната, наред с Гърция, Италия и Франция. На власт от февруари, фламандският консерватор изисква от страната сериозни мерки за строги икономии.

Той постави на дневен ред серия от безпрецедентни структурни реформи, свързани с либерализацията на пазара на труда, обезщетенията за безработица и пенсиите. Но само малък брой от основните реформи, желани от Де Вевер, са успешни до момента. Петте партии в неговата коалиция са разделени относно обхвата на реформите, както и относно това как да се постигнат новите бюджетни икономии, наред с рязкото увеличение на военните разходи. Правителственият ръководител даде на коалицията си срок до Коледа, за да постигне споразумение.

Следователно стачното движение представлява възможност за оказване на натиск върху страните, в момент, когато преговорите им продължават.

„Това е апел към премиера Де Вевер и цялото правителство да сложат край на социалното разпадане“,

се казва в изявление на синдикатите.

Социалистическият профсъюз FGTB обвини премиера в проява на „презрение“ и „липса на уважение“ към това социално движение. Основните белгийски синдикални организации отправиха множество призиви за мобилизация, откакто Барт де Вевер дойде на власт. Участието варираше в зависимост от действията. Една от най-големите демонстрации се проведе в средата на октомври, когато десетки хиляди хора протестираха по улиците на Брюксел срещу бюджетните съкращения, определени като „брутални“.