Свят

Стачки блокират Белгия - без влакове, полети и детски градини

Белгия се готви в понеделник за тридневни стачки срещу реформите, планирани от правителството на Де Вевер

24 ноември 2025, 08:33
Стачки блокират Белгия - без влакове, полети и детски градини
Белгия   
Източник: iStock/GettyImages

О тменени влакове, отменени полети, затворени детски градини: Белгия се готви в понеделник за тридневни стачки срещу реформите, планирани от правителството на Де Вевер за възстановяване на публичните финанси, които синдикатите сравняват със „социален демонтаж“.

Движението е организирано в три фази.

Общественият транспорт и железниците започват работа в понеделник. Белгийският железопътен оператор SNCB очаква да пуска един на всеки два влака или дори един на всеки три, в зависимост от линията. Няколко влака на Eurostar, свързващи Брюксел с Париж, също са отменени.

След това във вторник към тях ще се присъединят обществени услуги: училища, детски градини, администрации, болници... Преди междупрофесионалната стачка, планирана за сряда. Стачката ще има голям ефект върху въздушния трафик: в сряда няма да излитат търговски полети от двете основни белгийски летища, Брюксел-Завентем и Шарлероа, като техните компании очакват висок процент стачкуващи сред персонала, отговарящ за проверките за сигурност.

Това социално движение е по инициатива на основните белгийски профсъюзи, ангажирани в борбата срещу премиера Барт де Вевер.

Белгия има едно от най-лошите нива на задлъжнялост в еврозоната, наред с Гърция, Италия и Франция. На власт от февруари, фламандският консерватор изисква от страната сериозни мерки за строги икономии.

Той постави на дневен ред серия от безпрецедентни структурни реформи, свързани с либерализацията на пазара на труда, обезщетенията за безработица и пенсиите. Но само малък брой от основните реформи, желани от Де Вевер, са успешни до момента. Петте партии в неговата коалиция са разделени относно обхвата на реформите, както и относно това как да се постигнат новите бюджетни икономии, наред с рязкото увеличение на военните разходи. Правителственият ръководител даде на коалицията си срок до Коледа, за да постигне споразумение.

Следователно стачното движение представлява възможност за оказване на натиск върху страните, в момент, когато преговорите им продължават.

„Това е апел към премиера Де Вевер и цялото правителство да сложат край на социалното разпадане“,

се казва в изявление на синдикатите.

Социалистическият профсъюз FGTB обвини премиера в проява на „презрение“ и „липса на уважение“ към това социално движение. Основните белгийски синдикални организации отправиха множество призиви за мобилизация, откакто Барт де Вевер дойде на власт. Участието варираше в зависимост от действията. Една от най-големите демонстрации се проведе в средата на октомври, когато десетки хиляди хора протестираха по улиците на Брюксел срещу бюджетните съкращения, определени като „брутални“. 

По темата

Източник: БГНЕС    
стачки в Белгия правителство на Де Вевер социални реформи синдикати обществен транспорт отменени полети социален демонтаж държавен дълг мерки за икономии Белгия
Последвайте ни
Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026

Васил Велев: Тихият протест започна, капитали напускат страната заради Бюджет 2026

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Голям празник е днес! Имен ден имат жените с тези красиви имена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda призна, че е пуснала кола на пазара без да е готова на 100%

Mazda призна, че е пуснала кола на пазара без да е готова на 100%

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски атаки в Харков

Мощна атака на Русия срещу Харков - жертви и десетки ранени

Свят Преди 10 минути

Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години

Градски транспорт протест КНСБ

Протест в центъра на София - КНСБ с искания за по-високи заплати

България Преди 1 час

Акцията е под наслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“

Украинският президент Володимир Зеленски

Ще има ли мир в Украйна и при чии условия? Зеленски отива при Тръмп

Свят Преди 1 час

Американски и украински представители обсъждат потенциално пътуване на украинския президент до Вашингтон

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Любопитно Преди 2 часа

Двете компании - Temu и Shein - имат различни бизнес модели, но резултатът е един и същ

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

След дъждовния уикенд: С какво време започва новата седмица

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°

,

Ниска активност на изборите в Република Сръбска

Свят Преди 10 часа

На една от секциите е докладван случай, при който човек, който вече е гласувал, е участвал повторно в процеса

<p>Клавиатурата изчезва заради поколението &quot;Алфа&quot;&nbsp;</p>

Поколение "Алфа" маха клавиатурата: Младите хора никога няма да се налага да пишат мейли

Любопитно Преди 10 часа

Клавиатура може да е следващото устройство, което ще изчезне

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Затвориха летището във Вилнюс заради балони с контрабанда

Свят Преди 11 часа

„Делфи“ напомня, че това е един от зачестилите през последния месец случаи на затварянето на летището заради балони

,

Началникът на щаба на "Хизбула" е убит при израелски удар в Бейрут

Свят Преди 11 часа

При удара са загинали най-малко четирима души, а 24 са ранени

,

Всяко шесто дете в България няма достъп до детски книги

България Преди 12 часа

Започва кампания в помощ на подрастващи в неравностойно положение

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Макрон: Франция върви към доброволна военна служба

Свят Преди 13 часа

Франция преустанови наборната военна служба през 1997 г., по време на президентството на Жак Ширак.

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

Крум Зарков: Никой не е говорил с мен да се кандидатирам за президент

България Преди 14 часа

„Такава покана не бих могъл да имам, защото не се вписвам и не мога да представлявам ръководството на БСП“ , заяви той

.

Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване

България Преди 14 часа

Изпратени са екипи на Спешна помощ

,

7 души арестувани за разпространение на над 30 кг марихуана в Стара Загора

България Преди 14 часа

Полицейски операции на ОДМВР и ГДБОП разкриха мрежа за разпространение на наркотици в малки населени места

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Напредък в Женева: Украйна одобри новия проект за прекратяване на войната

Свят Преди 14 часа

Разговорите в швейцарския град са част от усилията на Вашингтон да оформи „рамка“ за мирно споразумение

,

Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране в София

България Преди 15 часа

Зам.-кметът по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев е провел среща с организаторите

Всичко от днес

От мрежата

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Катрин Хейгъл на 47: 5 факта за актрисата с голямо сърце (СНИМКИ)

Edna.bg

Днес празнуват хората с едни от най-красивите имена...

Edna.bg

ЦСКА губи важен защитник за „Коритото“

Gong.bg

ЦСКА загатна за нещо голямо

Gong.bg

Изпращаме ноември с дъждове, възможен e сняг за Никулден

Nova.bg

Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира

Nova.bg