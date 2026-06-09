Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

П ървата българска възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, е била отменена след подадено възражение от държава членка на ЕС срещу нейния дизайн в Съвета на ЕС. Планирано беше тя да бъде пусната в обращение през втората половина на 2026 г.

При подобни случаи монетата не може да бъде емитирана с въпросния дизайн, тъй като той не е получил необходимото одобрение от Съвета на ЕС. Засега обаче не е известно коя държава членка е подала възражението, нито какви са мотивите ѝ, тъй като съответният документ все още не е публично оповестен.

България е внесла за одобрение проекта за възпоменателната монета от 2 евро „Българската азбука“ на 19 май 2026 г., но впоследствие е постъпило възражение от държава от еврозоната, чиято самоличност е заличена в публичните документи, показва информация от Съвета на ЕС, цитирана от Цвета Кирилова от сдружение "Азбукари".

Съгласно документ № 9435/26 на Съвета на ЕС България официално е представила дизайна на монетата за одобрение. На 29 май 2026 г. е разпространен документ № 9874/26, в който се потвърждава, че държава от еврозоната е подала възражение срещу проекта. В публичната версия на документа името на държавата е заличено и е отбелязано като „DELETED“, посочва Кирилова.

Въпреки това последващи нумизматични каталози, специализирани издания и програмата на Българската народна банка продължават да посочват монетата като планирана за издаване през втората половина на 2026 г. с тираж от 1 000 000 броя, коментира още тя.

Проектът предвижда дизайн, включващ композиция от букви на кирилица и надпис „БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА“, с цел да бъде отбелязан приносът на България към кирилицата като трета официална азбука на Европейския съюз. Автори на дизайна са Светлин Балездров и Стоян Дерчев, обяснява Цвета Кирилова.

Кирилицата е официално призната за трета азбука на Европейския съюз след присъединяването на България през 2007 г., наред с латиницата и гръцката азбука. Поради това тя вече присъства върху евробанкнотите, а с въвеждането на българските евро монети присъствието ѝ ще бъде разширено и върху евромонетите, пише Кирилова.

Към момента остава неизвестно коя точно държава е подала възражението и на какво основание, тъй като официалният документ не съдържа публично име. Твърденията, разпространявани в социалните мрежи за конкретна държава, не са потвърдени с официални източници, допълва тя.

От редакцията на Vesti.bg е изпратена заявка за достъп до съответния документ по реда на Регламент (ЕО) № 1049/2001 за публичен достъп до документи на институциите на Европейския съюз.