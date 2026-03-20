Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

А шли Кинг била на върха на вълната. Годината е 2011-а и 18-годишната канадка прекарвала своята „свободна година“ преди университета. Тъкмо била завършила едномесечен престой в Бали на път за пешеходен туризъм в Нова Зеландия. Забавлявала се толкова много, че обмисляла да отложи колежа с още една година, за да работи в чужбина, разказва историята ѝ CNN .

В последната си вечер в Бали тя и няколко други пътешественици отишли в нощен клуб в парти района Кута, където им сервирали коктейли в пластмасови бутилки от минерална вода.

На следващата сутрин тя имала това, което вярвала, че е най-лошият махмурлук в целия ѝ живот. Тъкмо пристигнала в Оукланд, тя била толкова изтощена, че едва се движела. Нейният iPod изглежда бил повреден, тъй като екранът не светвал при докосване. Осветлението в хостела ѝ изглеждало толкова лошо, че тя непрекъснато си играела с ключовете. Главоболието ѝ не минавало. Имала затруднения с дишането.

В крайна сметка Кинг щяла да осъзнае, че изобщо не е с махмурлук. Тя страдала от отравяне с метанол.

Коктейлите, които изпила в Кута, вероятно са били смесени с метанол – бистър разтворител без мирис, който се отделя естествено при процеса на дестилация на алкохол, но има потенциално смъртоносни странични ефекти при поглъщане - вместо с водка.

Трагедия и арест във Виетнам: Туристи загинаха след консумация на фатален коктейл

„Бях направила проучване, защото майка ми се страхуваше доста да отида в Бали“, казва Кинг.

„Бях проверила канадския уебсайт за пътувания, дали има нещо за Бали, за което трябва да знам“, добавя Кинг.

Ashley King dari Calgary, Alberta, Calgary adalah sebuah kota metropolitan besar di provinsi Alberta, bagian dari Kanada Barat.



Menceritakan peristiwa yang dialaminya sewaktu berkunjung ke Bali. Tanpa sadar dirinya keracunan metanol yang terkontaminasi di dalam koktail yang ia… pic.twitter.com/e9T0MgqaLD — Never (@neVerAl0nely___) September 3, 2025

Единствените споменати неща, казва тя, били бомбените атентати в Бали - терористичните атаки от 2002 г. срещу нощни клубове в Кута, убили 202 души - и джебчийството.

Нямало проблеми с екрана на iPod-а. Кинг вече била сляпа - постоянен ефект от отравянето с метанол.

Кинг била чувала истории за подправен алкохол и преди. Но смятала, че е в безопасност. За нея рискът бил ограничен до ситуации на пиене „на улицата“, които били очевидно съмнителни.

Четирима починаха след като пиха "безплатни шотове"

„Никога не ми е минавало през ума, че това е нещо, което мога да получа в бар“, казва тя и добавя:

„Бях в бар, препоръчан от Lonely Planet. Не бях в някоя колиба край пътя“.

„Не можеш да се подготвиш за нещо, ако не знаеш, че съществува. Мислех, че по-скоро ще ме нападне акула, отколкото да ослепея“, казва Кинг.

Вероятно броят на хората, които са били убити, ослепени или трайно увредени от отравяне с метанол, никога няма да бъде известен. Но периодично се случва значим случай, който връща темата в международните заглавия.

През ноември 2024 г. шестима туристи загинаха в популярния град за пътешественици Ванг Виенг, Лаос, след като пиха алкохол, смесен с метанол. Сред загиналите бяха две австралийски тийнейджърки и лекар от Англия.

Масовото отравяне с метанол: Какво трябва да знаете

Аста Ман, старши служител по комуникациите в медицинската благотворителна организация „Лекари без граници“ (MSF), казва, че по-голямата част от случаите на отравяне с метанол се случват в райони с голяма бедност, където има пазар за подправен алкохол.

Тя допълва, че е малко вероятно някой да се заеме нарочно да отрови група хора по този начин. Метанолът е нормален страничен продукт от дестилацията, но не всеки има техническите познания или оборудване, за да гарантира, че той е напълно премахнат по време на производствения процес.

Инцидентите с международни туристи, които случайно се отравят по време на ваканция, привличат най-голямо внимание, но по-голямата част от отравянията с метанол се случват на партита, сватби или други групови събития, често в страни, където забраните за алкохол или липсата на доставки водят до нерегулирана дестилация. Тестването може да бъде скъпо, което кара мнозина да рискуват и да пият въпреки потенциалните последствия.

„Винаги има срам“, казва Ман.

Двойка от Обединеното кралство почина във Виетнам след натравяне с алкохол

„В някои култури почти са приели това като риск при пиенето на твърд алкохол. Може да не знаят какво е метанол сам по себе си, но на местния език може да имат дума за „алкохол, който те ослепява“. Това е приет риск“.

MSF съветва пътуващите да пият бира директно от кутията или бутилката и да проверяват дали твърдият алкохол се налива от бутилка с непокътнат етикет. Организацията също така насърчава хората да прочетат за симптомите на отравяне с метанол - като замъглено или „облачно“ виждане - за да не приемат, че имат обикновен махмурлук.

„Дори в западните култури, колкото и да е обичайно пиенето на алкохол, съществува убеждението, че „ако правиш глупости, това е заради алкохола, това е твой собствен товар“ и тази стигма идва с липса на съчувствие“, казва Ман.

„Не можеш да го помиришеш, не можеш да го вкусиш, но поставяш тежестта върху този човек да разпознае нещо, което е неразпознаваемо“, допълва Ман.

Нова версия за смъртта на туристите, отровени с метанол

Въпреки че е ослепяла, Кинг се смята за една от щастливките - тя поне е оцеляла. Но излагането на метанол може да доведе до редица дългосрочни състояния, включително чернодробни заболявания, и значително увеличава вероятността от определени видове рак.

Преди да загуби зрението си, Кинг възнамерявала да завърши драма. В крайна сметка тя написала пиеса, свободно базирана на нейните преживявания, която се превърнала в подкаст от четири части, наречен „Статично: Мемоарите на едно парти момиче“.

Споделянето на нейната история публично обаче дошло с предизвикателства и стигма. Кинг казва, че много коментатори в социалните медии са я обвинявали, че изобщо е пила, и са казвали, че слепотата ѝ е единствено резултат от собствения ѝ лош избор.

За Стефани Бойл истории като тази на Кинг са от съществено значение за обучението на обществеността относно опасност, която може да се скрие пред очите на всички.

Бойл работи във фондация Safer Tourism, която има за цел да направи пътуването по-малко опасно. Тя е основана преди 10 години от британката Шарън Ууд, след като двете ѝ малки деца починаха в Гърция поради отравяне с въглероден оксид във ваканционна къща, която семейството наело.

Работата на фондацията се разширила, за да повиши осведомеността за други потенциални скрити опасности, с които пътуващите могат да се сблъскат по пътя. Днес това включва обучение на хората за рисковете от излагане на метанол. Най-голямата пречка обаче не е липсата на образование, а липсата на интерес към смесването на пътуването, което е забавно, с всичко, което се чувства неприятно.

Бойл вярва, че единственият най-добър начин да се предаде посланието е да се подчертаят историите на хора като Ашли Кинг. Поставянето на човешки лица прави по-вероятно хората да се загрижат. „Не се опитваме да бъдем полицията на забавлението“, казва Бойл.

Ман от MSF вярва, че най-добър е подходът на две нива. MSF разпространява публична информация, но групата също така отива в райони с висок риск, за да обучи лекарите за какво да следят и как да идентифицират симптомите на евентуално отравяне.

„Хората искат черно-бял отговор“, казва тя. „Искат да знаят, че има едно нещо, което могат да направят, за да не бъдат наранени, но за съжаление в реалния живот това не е така. В 99% от случаите всичко минава гладко. Всеки се забавлява. Много туристи отиват в Лаос, Камбоджа и Тайланд и не се сблъскват с тези проблеми. Понякога се случва нещо лошо“, допълва Ман.

В момента уебсайтът на външното министерство на Обединеното кралство изброява следните държави като рискови за отравяне с метанол: Камбоджа, Коста Рика, Еквадор, Фиджи, Индонезия, Япония, Кения, Лаос, Мексико, Нигерия, Перу, Русия, Тайланд, Турция и Виетнам.

Бойл от фондация Safer Tourism смята, че бавната промяна във времето ще има голямо влияние. Тя дава примери с неща, които повечето пътешественици правят и които вече не изглеждат като досадно задължение: носенето на предпазен колан, използването на приложения за проследяване на телефона или слагането на слънцезащитен крем.

„Опитваме се да говорим на хората на език, който не ги кара да се чувстват така, сякаш им се караме или сме развали-купони“, казва тя. „Искам хората да се наслаждават максимално и мисля, че мисълта за всички тези предпазни мерки означава, че можете да се отпуснете още малко, когато пътувате“, допълва тя.