Свят

Съдия блокира разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Това става пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон

10 октомври 2025, 07:14
Съдия блокира разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Илинойс
Източник: iStock photos/Getty images

Ф едерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс, пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон, съобщи Ройтерс.

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Американският окръжен съдия Ейприл Пери заяви, че разрешаването на разполагането на войски от Националната гвардия в щата само ще "добави масло в огъня", след като изслуша повече от два часа аргументите на адвокатите на американското правителство и щата Илинойс, които заведоха дело срещу администрацията на Тръмп по повод разполагането на войските.

Съдията заяви, че пълното й писмено решение ще бъде публикувано по-късно.

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Вчера сутринта войници от Националната гвардия бяха забелязани да патрулират в имиграционен център в предградие на Чикаго, който се превърна в честа цел на протести през последните седмици.

Отделно от това, тричленен състав на федерален апелативен съд в Сан Франциско в четвъртък изглеждаше склонен да отмени решението, блокиращо разполагането на войници в Портланд, което би отворило пътя за стотици войници да влязат в града.

Резултатите от двата случая могат да имат значителни последствия за разширяващата се кампания на Тръмп за разполагане на военен персонал по улиците на американските градове въпреки възраженията на демократичните им лидери.

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Адвокатите на правителството и в двата съда заявиха, че войниците от Националната гвардия са необходими, за да защитят федералните служители и имущество от демонстрантите. Демократичните губернатори на Илинойс и Орегон обвиниха Тръмп, че умишлено е представял малките, предимно мирни протести като насилствени и опасни, за да оправдае разполагането на Националната гвардия.

При обявяването на решението си в четвъртък от съдийската скамейка, Пери заяви, че й е трудно да повярва на твърденията на правителството за насилие по време на протестите пред имиграционния център в Броудвю, Илинойс.

Тя цитира решение на друг съдия от Чикаго, също издадено в четвъртък, което временно ограничаваше правомощията на федералните агенти да използват сила за разпръскване на тълпи.

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Протестиращите и журналистите бяха завели отделно дело с искане за такава заповед, като твърдяха, че федерални служители са ги ранили в центъра на Броудвю.

Пери заяви, че поведението на служителите на Агенцията за имиграция и митници  на САЩ е предизвикало протестите и че разполагането на войници от Националната гвардия в Броудвю "само ще подхрани огъня, който самите ответници са запалили".

Източник: Пламен Йотински/БТА    
САЩ Национална гвардия Тръмп съд решение Илинойс
Последвайте ни
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Земетресение от 7,4 по Рихтер разтърси Филипините, предупреждение за цунами

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

Мениджър срещу служител: Разговорът за болничния, който всички обсъждат

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НС гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация</p>

Парламентът гласува промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

България Преди 4 минути

Предложенията на "Има такъв народ" бяха обсъдени на извънредно заседание вчера в НС

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

Неспазването на работно време може да струва скъпо на търговците

България Преди 10 минути

Законът пази потребителите от ранно затваряне и отказ за обслужване

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

България Преди 1 час

Предлагат такса и за децата

Фритьоф Нансен

10 октомври: Роден е човекът, спасил българските бежанци

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

,

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°

<p>Vivacom 5G Tab: достъпната мобилна продуктивност</p>

Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна

Технологии Преди 2 часа

Най-после хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Теодор-Чикагото, Гордиенко, Йоанна и Мирослав ще се срещнат на Арената утре вечер

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Свят Преди 9 часа

Младежите са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици"

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

България Преди 10 часа

Той спечели трета световна титла във вдигането на тежести при това с нов световен рекорд в изтласкването

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 10 часа

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Свят Преди 11 часа

Дъщерята на покойния Пол Нюман и първата му съпруга Джаки Уите е издъхнала вследствие на усложнения, причинени от хронични здравословни проблеми

<p>Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп</p>

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Бележката даде известна представа за това как се управлява профилът на президента в социалните медии

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 12 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

<p>&quot;Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!&quot;</p>

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 13 часа

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

България Преди 13 часа

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 10 октомври, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 октомври, петък

Edna.bg

Турция тренира тактика и статични положения преди гостуването на България

Gong.bg

Натискат Левски да продава основни играчи

Gong.bg

Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня

Nova.bg

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Nova.bg