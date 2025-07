Украйна: Донецк изнемогва без капка вода

С лед дълги месеци суша положението в Донецка област се влоши допълнително след като язовирите пресъхнаха почти напълно, в средата на юли. В момента температурите са около 30 градуса и се очаква следващата седмица да достигнат 37 градуса, пише The Moscow Times.

Малкото вода, която достига до жителите на Донецка област е мътна и не може да се ползва за пиене и къпане.

В социалните мрежи се появиха видеа от жителите на областта, в които пускат чешмата си и излиза кафява и канална вода.

В Макеевка положението е толкова критично, че от 21 юли местните власти пускат вода на жителите само на всеки 3 дни. Кризата кара мнозина да ползват бутилирана вода за да се къпят, но цените понякога нарастват до 5 рубли на еднолитрово шише, въпреки тавана на цените до 3,5 рубли.

The Khanzhonkivske Reservoir in Donetsk region has completely dried up. The first photo shows it full of water. The second one, taken in 2025 after the occupation, shows a cracked, dry bottom and an abandoned boat. Once the region’s main water source, the reservoir is now part of… pic.twitter.com/06fXVhDvp2

Въпреки че това е най-сериозната водна криза до момента, това не първия път, в който жителите на Донецк са имали недостиг на вода.

През 2014 г. сепаратистите губят контрол над Славянск и украинските власти прекъсват достъпа до канала Северски Донецк – Донбас.

Това е ключов канал построен през 50-те години на XX в. за да се представи вода от реката Северски Донец до населениете места на юг, най-вече областният център, Донецк. Въпреки руското нахлуване в страната през 2022 г., Русия се оказа неспособна да завземе канала. Така по време на суши има сериозен недостиг на питейна вода в областта.

Due to the occupation authorities' [in]actions, people in Donetsk now stand in peak summer heat in lines for water. Occupation authorities have declared that water will be available to residential homes only once in three days. In other parts of the Donbas its much worse https://t.co/scjQ4HOY7W pic.twitter.com/brnG10wfO6