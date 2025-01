Украйна удари супермаркет в Донецк

У краинската армия е нанесла удар по супермаркет в контролирания от Русия източноукраински град Донецк, ранени са поне двама души, предаде Ройтерс. ТАСС съобщава за четирима пострадали.

In #Donetsk, the occupiers say there has been a civilian death and 6 injuries here.



They claim #Ukraine shelled the Moloko supermarket on Shakhtars'ka Square, a little to the north of the city centre. pic.twitter.com/SVSLJpBFIU