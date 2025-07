"Благодаря ви от сърце": Грандиозен прощален концерт за Black Sabbath и Ози Озбърн

О зи Озбърн и Black Sabbath се отдадоха с гръм и трясък на последния си концерт пред 40 000 фенове в Бирмингам и милиони, които гледаха лайв стрийма онлайн. На сцената излязоха още много рок легенди, повлияни от бащите основатели на хеви метъла, съобщава Би Би Си.

Близо шест десетилетия, след като помогнаха за пионерския хеви метъл с едноименната песен, която очарова и плаши публиката, Black Sabbath се завърнаха в родния си град Астън за Back to the Beginning на стадион „Вила Парк“, пише "Ройтерс", цитиран от NOVA.

Концертът, чиято печалба ще отиде за благотворителност, беше обявен за последното изпълнение на Озбърн, пет години след като 76-годишният "Принц на мрака" разкри, че страда от болестта на Паркинсон, която му отне възможността да ходи.

Един от най-смелите фронтмени в музиката се появи на сцената, седнал на черен трон, облечен в кожено палто и златна лента с името му под оглушителния рев на феновете.

Ozzy Osbourne performs "Crazy Train" for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham pic.twitter.com/NRWtNCIwYG — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

„Готови ли сте? Нека лудостта започне“, извика Ози.

Докато пееше, сякаш се просълзяваше пред огромната тълпа от фенове, които поглъщаха хитовете на бандата.

Ози ръкопляскаше, размахваше ръце и отправяше своите диви погледи така, както правеше преди години.

„Толкова е хубаво да съм на тази сцена. Нямате представа как се чувствам. Благодаря ви от сърце“, каза той пред публиката, която скандираше името му.

След като изсвири пет песни от соловата си кариера, Ози се присъедини към колегите си от групата - китариста Тони Айоми, басиста и текстописец Гийзър Бътлър и барабаниста Бил Уорд - за още четири, завършвайки с класиката от 1970 г. Paranoid. Така пълният оригинален състав на Black Sabbath се събра за първи път от 20 години насам.

Ozzy Osbourne sings Mr. Crowley for the last time in front of the audience at Villa Park in Birmingham 💔pic.twitter.com/0XHDN3eDSc — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

Някои от най-големите имена в рок музиката се появиха на сцената, включително Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Pantera, Gojira, Рони Ууд от Rolling Stones, Стивън Тайлър от Aerosmith, Дейвид Елфсън от Megadeth, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers и Том Морело от Rage Against the Machine, който беше и музикален директор на събитието.

„Без Sabbath нямаше да има Metallica. Благодаря ви, момчета, че ни дадохте цел в живота“, каза фронтменът на Metallica Джеймс Хетфийлд.

Морело сподели по-рано пред списание Metal Hammer, че целта му е била да създаде „най-великия ден в историята на хеви метъла като почит към групата, която започна всичко“ .

Феновете бяха истински развълнувани, някои плачеха под въздействие на силните емоции.

„Обичам Ози толкова много“, сподели едино от почитателите на Ози - Руно Гьокдемир. "Когато имах труден период в тийнейджърските си години, слушах Black Sabbath и Ози ми помогна много да преживея този период.“

🤘 Ozzy Osbourne played his farewell concert in Birmingham — the city where the Black Sabbath story began



The 76-year-old singer said goodbye to the audience at a festival in Birmingham. Battling Parkinson’s disease, Osbourne performed seated on a black throne. It was his first… pic.twitter.com/DUUmrLJRRc — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2025

Лиса Майер, която организира изложба на Black Sabbath в Бирмингам през 2019 г., каза, че групата е изградила трайно наследство, предлагайки по-тежка алтернатива на Бийтълсманията и хипи музиката от 60-те години на миналия век. Тя посочи, че това, което резонира с публиката е яростта, гнева и разочарованието, на изразени като катарзис.

Холивудският актьор Джейсън Момоа беше водещ на шоуто.

Всички приходи от концерта ще бъдат дарени на благотворителни организации, сред които Cure P arkinson's и Детската болница в Бирмингам.