Светът очаква първия трилионер: Най-богатите мъже в света удвоиха богатството си за 3 г.

П етимата най-богати мъже в света са увеличили състоянието си повече от два пъти до 688 млрд. паунда за три години, докато богатството на най-бедните 60% е намаляло. Това обяви организацията за развитие Oxfam.

Организацията твърди, че първият трилионер (1 трилион е 1 с 12 нули или 1012-бел.ред.) може да се появи в рамките на десетилетие, но бедността няма да бъде изкоренена в продължение на 229 години.

Докладът на благотворителната организация, озаглавен "Неравенството в нас", излиза в момент, когато бизнес и политически лидери се събират на Световния икономически форум в престижния швейцарски ски курорт Давос.

По традиция форумът се използва, за да се подчертае разделението между богати и бедни, но тази година се казва, че след пандемията разликата се е "увеличила".

Състоянието на шефа на Tesla Елон Мъск, Бернар Арно - собственик на фирмата за луксозни стоки LVMH, основателя на Amazon Джеф Безос, Лари Елисън от Oracle и инвестиционния гуру Уорън Бъфет, се е увеличило със 114% от 2020 г. насам, сочи доклада на Oxfam.

The five wealthiest people on Earth have become a whole lot richer in recent years. Since 2020, these billionaires’ net worth has skyrocketed 114% to a total of $869 billion, after taking inflation into account, according to Oxfam’s annual inequality report, released Sunday. pic.twitter.com/mqwJISli5y