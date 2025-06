Мощни бури отнеха живота на двама души във Франция, сред тях е и дете (ВИДЕО)

Г радът на светлините временно заприлича повече на Град на светкавиците в сряда, след като свирепа гръмотевична буря донесе опустошителни ветрове и проливни дъждове в Париж и Централна Франция, съобщи Fox Weather .

Двама души са загинали във Франция на фона на силните бури, които връхлетяха страната след период на силни горещини, съобщават местните медии, като се позовават на властите, предаде ДПА.

Image of peace before a terrible storm to Paris

avenue Montaigne few hours later no so far away where he was pic.twitter.com/jXMX0KlzP1