Буря преобърна туристически лодки, има загинали, търсят се оцелели

Н ай-малко девет души загинаха, а един човек бе обявен за изчезнал, след като буря преобърна туристически лодки в река в град Цянси, в югозападната китайска провинция Гуейчжоу, предаде Синхуа.

Инцидентът е от вчера следобед. Хора е имало на две от преобърнатите четири лодки. Във водата са се оказали 84 души.

Check out this summarized news story 👀 Ten killed after tourist boats capsize in China: report https://t.co/8LxCaHfldT

Помощ е оказана на 70 души, като четирима са ранен, но при никого от тях няма опасност за живота.

Tourist Boats Sink In China - https://t.co/Qe4mqiZBsF 5 May, ChinaA sudden storm on China’s Wu River capsized four tourist boats, killing 9 and injuring dozens.On Sunday, May 4, 2025, a disaster happened in Qianxi City, Guizhou Province, in southwestern China, when four touri... pic.twitter.com/G8wBMRGAy7