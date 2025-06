Мощна буря в Хърватия, германец беше ударен от мълния

С илна буря връхлетя крайбрежния район Истрия в Хърватия, поваляйки дървета и изтласквайки към плитчините яхти на пристанищата, съобщи хърватското издание "Индекс".

Катамаран с туристи започна да потъва, всички пътници са били спасени.

В град Ровин около 30 яхти заседнаха, има седем ранени и множество паднали по пътищата дървета. Най-тежко е положението в къмпингите "Амарин" и "Портон Бионди", където вятърът е съборил най-много дървета. Ранени са туристи с кемпъри, върху които са паднали дървета. На терен в града са над 50 пожарникари.

Силният вятър е разрушил дървени кейове и е носил по брега чадъри, шезлонги и дървена сергия за сувенири.

В град Пореч противопожарните служби са отговорили на десет сигнала до 20 ч. снощи, два от които за наводнения и осем за премахване на паднали дървета в къмпинга "Порто Соле".

Катамаранът "Мелита", който превозва туристи от Задар до Дуги оток, е започнал да потъва заради пробойна в корпуса късно снощи.

Към момента на инцидента на лодката са се намирали 38 пътници и пет членове на екипажа. Всички са били спасени.

🚨🇭🇷⛴️ Zadar, Croatia - Catamaran Melita, carrying ~50 passengers, is sinking off Zadar due to storm winds and a hull breach. Rescue in progress: passengers evacuated to a nearby ferry. pic.twitter.com/evX2pE1N24