Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

В Истанбул от снощи на периоди вали сняг, по-интензивно в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, пишат турските медии.

Снегът вали по-интензивно в кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка е от няколко сантиметра, съобщиха от Координационния център за кризисни ситуации (АКОМ) към Истанбулската голяма община, цитиран от в. „Миллиет“.

В азиатската част на града сняг за известно време покри кварталите „Аташехир“ и „Чамлъджа“, като покри в бяло покривите на много сгради.

Температурите в Истанбул паднаха рязко с около 10 градуса. Към момента са около един градус, но поради влагата и валежите се усеща като минус два, минус три градуса.

Засега няма проблеми в градския трафик, тъй като неделя е почивен ден. Освен това много семейства с децата са заминали по курортите, тъй като учениците са в зимна ваканция. Снегопочистващите машини са изпратени край пътищата като предпазна мярка при евентуално влошаване на времето.

Усложнена е обстановката на летището „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул. От сутринта са отменени над 100 полета, включително на авиокомпанията „Пегасус“, която изпълнява полети до София. Капацитетът на летището е намален до 15 процента, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая. От летищната управа предупредиха гражданите да следят ситуацията на интернет страницата на летището.

Отменени са рейсовете на катамараните в Мраморно море до Ялова и Бурса.

Прогнозите са лошото време да продължи и утре. Възможни са поледици.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите са паднали до -6 градуса, информира Анадолската агенция.

За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

Очакват се обилни валежи в черноморските райони Кастамону и Самсун. Във вътрешните и източните райони се очаква слана, замръзване и поледици. Съществува риск от лавини във високите надморски височини на вътрешните части на Източното Черноморие и в полегатите райони с висока снежна покривка в източната част на Източен Анадол.

От четвъртък в Истанбул се очаква затопляне.