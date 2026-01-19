Свят

Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

Прогнозите са лошото време да продължи и утре, възможни са поледици

19 януари 2026, 10:23
Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

В Истанбул от снощи на периоди вали сняг, по-интензивно в европейските райони на мегаполиса и под формата на мокър сняг в азиатската част, пишат турските медии.

Снегът вали по-интензивно в кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“ в европейската част на Истанбул, където снежната покривка е от няколко сантиметра, съобщиха от Координационния център за кризисни ситуации (АКОМ) към Истанбулската голяма община, цитиран от в. „Миллиет“.

В азиатската част на града сняг за известно време покри кварталите „Аташехир“ и „Чамлъджа“, като покри в бяло покривите на много сгради.

Температурите в Истанбул паднаха рязко с около 10 градуса. Към момента са около един градус, но поради влагата и валежите се усеща като минус два, минус три градуса.

Засега няма проблеми в градския трафик, тъй като неделя е почивен ден. Освен това много семейства с децата са заминали по курортите, тъй като учениците са в зимна ваканция. Снегопочистващите машини са изпратени край пътищата като предпазна мярка при евентуално влошаване на времето.

Усложнена е обстановката на летището „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на Истанбул. От сутринта са отменени над 100 полета, включително на авиокомпанията „Пегасус“, която изпълнява полети до София. Капацитетът на летището е намален до 15 процента, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая. От летищната управа предупредиха гражданите да следят ситуацията на интернет страницата на летището.

Отменени са рейсовете на катамараните в Мраморно море до Ялова и Бурса.

Прогнозите са лошото време да продължи и утре. Възможни са поледици.

Студено е и в столицата Анкара, където температурите са паднали до -6 градуса, информира Анадолската агенция.

За девет окръга бе обявен жълт код за опасно време.

Очакват се обилни валежи в черноморските райони Кастамону и Самсун. Във вътрешните и източните райони се очаква слана, замръзване и поледици. Съществува риск от лавини във високите надморски височини на вътрешните части на Източното Черноморие и в полегатите райони с висока снежна покривка в източната част на Източен Анадол.

От четвъртък в Истанбул се очаква затопляне.

Източник: Кореспондент на БТА - Нахиде Дениз      
студ сняг турция полети
Последвайте ни
Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

Охранители са извършили грабежа на инкасо автомобила в Ихтиман

"Идва диктаторът": Когато политиците казват на глас онова, което обикновено премълчават

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Компромисният мир на Тръмп в Украйна е стратегическа възможност за Европа

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Нова носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 2 минути

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 15 минути

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Кои са най-големите железопътни инциденти в Европа от 2020 г. насам

Свят Преди 47 минути

<p>BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)</p>

BMW 550e e безапелационен на пътя (тест драйв)

Технологии Преди 55 минути

Макар и дискусионен на визия, този плъг-ин хибрид предлага изключителна икономия за габаритите и теглото си (гони 2,3 тона), прекрасен на дълъг път, просто създаден да навърта километри, а като динамика е по-бърз от М5 (Е60) с неговия V10 от Ф1

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Технологии Преди 1 час

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

България Преди 1 час

Сред причините за издаването им са констатирани несъответствия с правната рамка и нужда от актуализиране на нормативни документи

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Кметът на Минеаполис нарече заплахите на Тръмп "противоконституционни"

Свят Преди 1 час

Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба, базирани в Аляска, да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота на фона на ескалиращото анпрежение след смъртта на Рене Гуд

<p>Тръмп обеща премахване на &quot;руската заплаха&quot; от Гренландия</p>

Тръмп обеща действия за премахване на "руската заплаха" от Гренландия

Свят Преди 1 час

Той твърди, че НАТО от 20 години настоява Дания да реши проблемите със сигурността, и заявява, че "това ще бъде направено" по отношение на безопасността на арктическата територия

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Свят Преди 1 час

„Световният мир е в опасност!“, написа Тръмп

<p>&bdquo;Столичен автотранспорт&ldquo;: Новите автобуси ще отговарят на всички изисквания за безопасност</p>

„Столичен автотранспорт“: Автобусите, които предстои да купим, ще отговарят на всички изисквания за безопасност

България Преди 1 час

„Дружеството няма да закупи автобусите, чиито снимки циркулират в медиите. Водещи при избора ще бъдат безопасността и икономическата рентабилност“, заяви Стилян Манолов

<p>Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто</p>

Търговската война на Тръмп вдигна цените на златото и среброто до нови рекорди

Свят Преди 1 час

Американският президент подхрани вече нарастващите геополитически напрежения този месец, като настоя, че Вашингтон ще поеме контрол над Гренландия

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Къде е Светият Граал? Тайните на параклиса „Рослин“ и легендата за рицарите тамплиери

Любопитно Преди 1 час

Тази теория за първи път получава сериозна подкрепа през 80-те години на миналия век и оттогава е допълнително популяризирана чрез бестселъра криминален роман „Шифърът на Леонардо“

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

България Преди 1 час

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Раждаемостта в Китай достигна исторически минимум през 2025 г.

Свят Преди 1 час

Миналата година са регистрирани едва 7,92 милиона раждания

Първите три думи според вота на хората в анкетата „Думи на годината 2025 с „Как се пише?“

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

България Преди 2 часа

Хората избраха победителите в „Думи на годината с „Как се пише?“

<p>Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата</p>

В очакване на предсрочния вот: Кой ще бъде служебен премиер и ще влезе ли президентът в надпреварата

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg
1

Седмицата започва с "ледено" време

sinoptik.bg

Антоанет Пепе с малката Беатрис в болница

Edna.bg

Доли Партън на 80: Кралицата на кънтрито, която промени музиката, модата и света

Edna.bg

Левски остана без десни бекове за следващата проверка

Gong.bg

Григор Димитров запази мястото си в световната ранглиста

Gong.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg

Добрич въвежда мерки срещу грипа

Nova.bg