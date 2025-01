Стресиран слон уби туристка в Тайланд

Т уристка загина трагично в център за грижа за слонове в Тайланд, след като бе нападната от слон. Инцидентът се случил миналия петък в Центъра за грижа за слонове Ко Яо, съобщи местната полиция.

22-годишната испанка Бланка Оджангурен Гарсия е посетила туристическата атракция и е платила, за да къпе слона.

Според експерти животното вероятно е било стресирано от контакт с туристи извън естественото си местообитание.

