Стрелба във Флорида, има загинали, сред тях и дете

Ч етирима души, сред които и дете, загинаха, след като мъж откри стрелба в дома си във Флорида, а след това бе застрелян от отзовалите се на сигнал за домашно насилие полицаи, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на полицията в югоизточния американски щат, предаде БТА.

Responding officers heard gunshots inside the home before the suspect exited and shot at them, police said. https://t.co/TvJ6bVDBcY