Стрелба в Париж, има жертви и ранени

Д вама души са убити, а четирима ранени при стрелба в центъра на Париж, съобщиха полицията и прокуратурата. Стрелецът е арестуван.

Мотивите на извършителя остават неясни, а двама от четиримата ранени са в тежко състояние, съобщиха френските власти.

Собственичка на магазин в района разказа пред АФП, че е чула седем или осем изстрела на улицата.

"Настана пълна паника. Затворихме се у дома", разказва тя.

BBC News - Two dead after shooting in central Paris https://t.co/ADVv0vd24t

60-годишният стрелец е пенсиониран машинист на влак, открил огън в Кюрдския културен център "Ахмет-Кая" в 10-ти район, съобщи "Дейли мейл".

Several people have been injured in a shooting in Paris before #Christmas pic.twitter.com/s97b6T1WOL