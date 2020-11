Стрелба в Швейцария. Очевидци: Двама лежат на земята

С трелба и масирана полицейска операция в центъра на швейцарския град Бил, съобщават Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на информация от местната полиция, местни медии и очевидци.

Според доклада в четвъртък вечерта, по все още неизвестни причини, край централния площад на Бил са се чули изстрели. На място са разположени полицейски части.

Порталът "20 минути" отбелязва, че "полицията е потвърдила фактите" и цитира думите на очевидец, който казва, че в 17:45 местно време той е бил близо до местопроизшествието.

"Чух три изстрела, след което хората изтичаха и аз също", каза той.

Според вестник "Бернер цайтунг" двама души са били ранени в резултат на стрелбата.

На свой ред агенция "Ай Ти Ес" съобщи, позовавайки се на представител на кантоналната полиция в Берн, че операцията на службите за сигурност в Бил е свързана с разследването на престъпление, извършено в сряда в град Ленгнау, където в жилищна сграда е открит човешки труп. Полицията ще съобщи подробности за операцията по-късно в четвъртък. Говорител на полицията потвърди съобщенията в пресата за стрелбата в Бил, съобщи агенцията.

Според информацията, публикувана в Туитър акаунта на полицията в Берн, полицията е използвала оръжие.

"В рамките на разследването за насилствените действия в Ленгнау тази вечер е бил задържан мъж", се казва в доклада.

"По време на ареста нашите служители използваха служебно оръжие".

🚨 Shooting in #Bienne, #Switzerland. A suspected mass shooting in Switzerland's #Biel led to panic in the Swiss town. The #Blick newspaper cited a witness as saying five shots were fired and two men were seen lying on the ground.pic.twitter.com/I4jbRjhWtM