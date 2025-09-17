Не просто футбол

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

От началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара

17 септември 2025, 16:29
О т началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара, сочи доклад на ФИФА. За същия период изходящите сделки са 112, а родните тимове са получили за футболистите си общо 15,2 млн. долара, предаде Gong

Като прибавим и трансферите след споменатата дата, като тези на Анджело Мартино в ЦСКА и на Емил Ценов от ЦСКА 1948 в Оренбург, то платената от българските клубове сума надхвърля 14 млн. долара, но пък изкараната е повече - около 16 млн. долара.

Дадените за нови играчи пари са рекорд за последните 5 години. След лятото на 2025 г. се нарежда 2021 г., когато нашите елитни отбори инвестират около 8 млн. долара.

български футбол ФИФА доклад трансфери входящи трансфери изходящи трансфери 2025 година рекордни инвестиции финансиране на футбол
