„Страхувам се за живота си“: Хали Бейли с тежки обвинения срещу бившия си

Х али Бейли обвини бившия си партньор и баща на детето ѝ, рапъра DDG, във физическо и словесно насилие. Според съдебни документи, получени от PEOPLE на 13 май (вторник), съдът е издал временна ограничителна заповед срещу него.

25-годишната звезда от „Малката русалка“ споделя в детайли за предполагаеми случаи на насилие, упражнени от 27-годишния Дарил Дуейн Гранбери (DDG). Синът на двойката – Хало Сейнт Гранбери, роден през декември 2023 г., също е включен в защитата, наложена с временната ограничителна заповед, издадена от Висшия съд на окръг Лос Анджелис.

A Los Angeles judge has granted a restraining order to actor and singer Halle Bailey, who says her ex-boyfriend, the rapper and YouTuber DDG, has been repeatedly violent with her and she fears for herself and the baby they have together.



