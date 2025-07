Страх в небето: Самолет претърпя ужасяващо снижаване

П олет на Spring Airlines трябваше да направи аварийно кацане, след като самолетът пропадна с близо 8000 метра. Самолетът Боинг 737 беше излетял от летище Шанхай Пудун в Китай и беше на път за летище Токио Нарита в Япония в понеделник, когато се снижи рязко, пише английското издание Daily Mail.

Пилотите на борда предупредиха авиодиспечерите за нередност в системата им за налягане, която поддържа налягането в кабината. След това самолетът трябваше бързо да се спусне от около 11 000 метра до малко под 3200 метра за десет минути.

Ужасени пътници споделиха кадри, заснети на борда на самолета, след като кислородните маски паднаха от тавана. Един от тях споделя пред Асошиейтед прес: „Чух приглушен трясък и кислородната маска падна след няколко секунди.

Стюардесата се разплака и извика на хората да сложат кислородната маска,

казвайки, че самолетът има повреда“.

🚨 Spring Airlines Boeing 737 plummeted 26,000 feet mid-flight after a pressurisation failure on its way from Shanghai to Tokyo



Oxygen masks dropped, passengers panicked, some even wrote wills. The jet safely diverted to Osaka



All 191 on board survived. The airline offered $104… pic.twitter.com/eXt0TeMKAT