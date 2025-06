Самолет със 153 души се приземи с горящ двигател в Лас Вегас

С амолет на "Американ еърлайнс" се приземи в Лас Вегас, след като съобщи за проблем с двигателя, предаде Си Ен Ен.

Видеа, заснети от земята, показват как десният двигател на пътническия самолет гори, докато машината се спуска към пистата.

Самолетът "Еърбъс" A321 е излетял от международното летище "Хари Рийд" в Лас Вегас, но се наложило да се върне, заради проблема с двигателя.

Не се съобщава за пострадали. На борда е имало 153 пътници. Федералната авиационна администрация в САЩ разследва случая.

Video from inside the American Airlines airplane that performed an emergency landing at the Las Vegas airport this morning. pic.twitter.com/z8WZW4YcYx