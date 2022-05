Статуята на Маргарет Тачър беше залята с червена боя

С татуята на Маргарет Тачър, издигната в родния ѝ град, беше залята с червена боя две седмици след като мъж беше глобен за хвърляне на яйца по нея, съобщи в. „Индипендънт“.

Скулптурата на стойност 300 000 паунда в Грантъм е залята с червена боя, а върху оградата, която я защитава, са нарисувани сърп и чук.

Margaret Thatcher statue vandalised with red paint two weeks after it was egged https://t.co/3eN7vV2w4z