Британски генерал: До 5 години трябва да сме готови за война с Русия

Б ившият командващ сухопътните сили на британската армия, генерал Патрик Сандърс, предупреди, че Обединеното кралство трябва да се подготви за война с Русия в рамките на пет години, като построи бункери и инвестира в противовъздушна отбрана.

В интервю за The Telegraph Сандърс заяви, че Обединеното кралство трябва да приеме, че войната с Путин до 2030 г. е „реална възможност“.

„Ако Русия спре военните действия в Украйна, те ще имат възможността в рамките на месеци да започнат ограничена атака срещу членка на НАТО, за чиято подкрепа ние ще бъдем отговорни, и това ще се случи до 2030 г.“, каза той.

