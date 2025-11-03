Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

С лужители на Министерството на вътрешните работи на Сърбия са идентифицирали и задържали 37 души, участвали в „нарушаване на обществения ред и мира и причиняване на инциденти по време на нерегистрирано публично събиране“ в неделя вечерта пред парламента в Белград, съобщи сръбското МВР, цитирано от ТАНЮГ.

„Полицията работи усилено за идентифициране и намиране на други участници, чиито действия са застрашили безопасността на гражданите и обществената собственост“, се казва в изявлението.

В него се добавя, че полицията ще продължи последователно да прилага всички законови мерки, за да запази обществения ред, мира и безопасността на всички граждани.

🇷🇸🔥 BELGRADE IN FLAMES — SERBIA DIVIDED



What began as a mother’s cry for justice has turned into a night of chaos in Belgrade.



Crowds gathered outside the Serbian Parliament after the tragic death of a child in a building collapse — a symbol of corruption and negligence that… pic.twitter.com/vnebqdjaZi — Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 2, 2025

Напрежението възникна по време на митинг в подкрепа на гладната стачка на Дияна Хърка, чийто син загина при срутване на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември миналата година, припомня порталът „Ало“. Събралото се множество беше блокирало движението пред парламента, а искрите припламнаха, когато тълпата се опита да пробие полицейския кордон, който ги разделяше от гражданите, противопоставящи се на блокадите.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike… pic.twitter.com/eUWr1mphA2 — Mašina (@MasinaRS) November 3, 2025

Дияна Хърка обяви гладна стачка близо до сръбския парламент по-рано вчера. По време на възпоменателен митинг в Нови Сад в събота, Хърка обяви гладна стачка с искане за установяване на отговорността за смъртта на сина ѝ и другите жертви на срутването на козирката, а в неделя, според съобщения в медиите, тя изброи и нови искания, а именно свикване на избори и освобождаване от ареста на всички студенти, които според нея са били незаконно лишени от свобода.

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Вчера Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.