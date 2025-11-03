Свят

Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград

Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата

3 ноември 2025, 15:28
Сръбското МВР задържа 37 души след сблъсъци пред парламента в Белград
Източник: БТА

С лужители на Министерството на вътрешните работи на Сърбия са идентифицирали и задържали 37 души, участвали в „нарушаване на обществения ред и мира и причиняване на инциденти по време на нерегистрирано публично събиране“ в неделя вечерта пред парламента в Белград, съобщи сръбското МВР, цитирано от ТАНЮГ.

„Полицията работи усилено за идентифициране и намиране на други участници, чиито действия са застрашили безопасността на гражданите и обществената собственост“, се казва в изявлението.

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

В него се добавя, че полицията ще продължи последователно да прилага всички законови мерки, за да запази обществения ред, мира и безопасността на всички граждани.

Напрежението възникна по време на митинг в подкрепа на гладната стачка на Дияна Хърка, чийто син загина при срутване на козирката на жп гарата в Нови Сад през ноември миналата година, припомня порталът „Ало“. Събралото се множество беше блокирало движението пред парламента, а искрите припламнаха, когато тълпата се опита да пробие полицейския кордон, който ги разделяше от гражданите, противопоставящи се на блокадите.

Дияна Хърка обяви гладна стачка близо до сръбския парламент по-рано вчера. По време на възпоменателен митинг в Нови Сад в събота, Хърка обяви гладна стачка с искане за установяване на отговорността за смъртта на сина ѝ и другите жертви на срутването на козирката, а в неделя, според съобщения в медиите, тя изброи и нови искания, а именно свикване на избори и освобождаване от ареста на всички студенти, които според нея са били незаконно лишени от свобода.

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

В края на миналия ноември студентите блокираха над 60 факултета в цялата страна, а протестите придобиха масовост. Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказа да насрочи.

Вчера Вучич каза, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Протести в Сърбия Белград Гладна стачка Дияна Хърка Срутване на жп гара Нови Сад Полицейски арести Обществен ред Студентски протести Предсрочни избори
Последвайте ни

По темата

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Ремонт блокира

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 17 минути

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

България Преди 32 минути

Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 58 минути

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 1 час

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 1 час

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 1 час

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Свят Преди 1 час

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души

<p>Руските сили напредват в Покровск</p>

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

България Преди 1 час

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Свят Преди 1 час

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

България Преди 1 час

Не се съобщава за пострадали при инцидента

Снимката е илюстративна

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

България Преди 2 часа

Не става дума за лишения, а за оптимизиране! Виж как можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет

<p>Вълчев съобщи кога се очаква да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата</p>

Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата

България Преди 2 часа

Вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Берое - Локо София

Gong.bg

Ексклузивно пред NOVA: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg

Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си

Nova.bg