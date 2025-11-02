Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

М айка на една от жертвите на инцидента в Нови Сад започна гладна стачка – напрежение по време на протест в Белград.

Дияна Хърка, майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година, започна гладна стачка в центъра на Белград.

Група граждани блокираха улица „Кнез Милош“, за да отдадат 16 минути мълчание в памет на жертвите и да изразят подкрепа за Хърка.

По време на демонстрацията се стигна до инцидент, след като полицията иззе автобус на превозвача Миломир Яќимович, който транспортирал студенти до протеста. Якимович е бил арестуван, заявиха свидетели, макар полицията да не е потвърдила това официално. Той стана известен, след като твърдеше, че е бил подложен на натиск от властите заради участието си в протестите.

Пред сградата на Скупщината (парламетта) на Сърбия обстановката остана напрегната. Протестиращите скандираха срещу президента Александър Вучич и неговите привърженици, докато полицейски кордони блокираха достъпа до лагера на властта, известен като „Ќаќиленд“.

Хърка е облечена с тениска с надпис „Майка срещу машината“ и държи икона и снимка на сина си. Тя заяви пред медиите, че ще гладува „докрай, докато не получи справедливост“. Уточни, че ѝ е било обещано от представители на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), че виновните ще бъдат наказани, но година след трагедията това не се е случило.

Майката разкри, че получава заплахи в социалните мрежи и че е станала обект на конспиративни теории, според които синът ѝ Стефан ХЪрка е жив — нещо, което тя нарече „непростимо“.

След изявлението ѝ събралите се граждани я аплодираха продължително.