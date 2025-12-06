Завъртял се на пътя тир временно блокира движението през Хаинбоаз" (СНИМКИ)

П роходът на Републиката беше времено затворен в събота. Товарен автомобил с румънска регистрация се е завъртял на пътното платно в района на село Въглевци.

Пострадали няма.

Малко след 14.00 ч. движението в Прохода на Републиката беше възстановено, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

От Областната дирекция на полицията призовават да се шофира с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните условия.

Четирима души са загинали, а 24 са ранени при 21 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

За последното денонощие в София са се случили 34 леки и три тежки произшествия, при които трима души са ранени.

От началото на месеца са станали 82 инцидента на пътя, с 13 загинали и 107 ранени. От началото на годината в страната са се случили 6226 катастрофи с 462 загинали и 7759 ранени.

От МВР отчитат десет по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 436 загинали през същия период на 2024 г.