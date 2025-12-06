Зафиров: Оставката на правителството в момента не е на дневен ред

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

О ставка на правителството на премиера Росен Желязков в момента не е на дневен ред. Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в Николаево, където е официален гост на празника на града.

МФ публикува новия проектобюджет в полунощ, какво предвижда план-сметката

Зафиров подчерта, че всичко, което е договорено със социалните партньори и с обществото, е факт в предложения нов проект на бюджета, който бе публикуван от Министерството на финансите.

„На този етап няма причина да преосмисляме нашето участие в управлението“, добави той.

Вицепремиерът каза, че БСП винаги е готова за избори и не се притеснява, защото всичко, което се прави е публично.

„Всичко това, което правим, е за хората. Чуваме хората от протеста и както виждате голяма част от нещата, които предизвикаха това напрежение, са отразени в новия бюджет. Оставката на правителството в момента не е на дневен ред“, подчерта Зафиров.

Той посочи, че е в Николаево за първа копка на проект за асфалтиране на централна улица и за откриване на водопровод, който решава дългогодишен проблем.

"Много е важно да се знае, че за нас най-важно е да има стабилност, предсказуемост и инвестиционният процес в страната да не спира", подчерта той.