Земетресение в Румъния

З еметресение с магнитуд 3,5 по Рихтер е регистрирано в събота в 9:25 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Най-близките градове до епицентъра са Фокшани (49 км в западна посока), Сфънту Георге (62 км на изток), Бузъу (64 км на север), Брашов (74 км на изток) и Плоещ (92 км в североизточна посока).

Земетресението е усетено в околността, посочва Аджерпрес.

През декември в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд между 2 и 3,5.

Най-силните земетресения тази година в Румъния бяха с магнитуд 4,4, припомня Аджерпрес. Трусовете бяха регистрирани съответно на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.

Миналата година най-силното земетресение бе с магнитуд от 5,4 и бе регистрирано в окръг Бузъу на 16 септември.