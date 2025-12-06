Ужас, Русия атакува Украйна със стотици дронове и ракети

У краинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили през изминалата нощ 585 руски дрона, 29 крилати ракети и една балистична ракета, предаде "Укринформ", като цитира съобщение на Военновъздушните сили (ВВС) на Украйна, публикувано в Телеграм.

От 18:00 часа местно време снощи руснаците са започнали да нанасят комбиниран удари по стратегическа инфраструктура в Украйна, използвайки безпилотни летателни апарати и ракети, изстреляни от въздух, вода и земя.

Радиотехническите войски на украинските ВВС съвместно са засекли и проследили 704 летателни апарата за въздушна атака – 51 ракети (включително 17 балистични ракети) и 653 безпилотни летателни апарата от различни типове.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, частите за радиоелектронна борба и безпилотните системи, както и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

Според предварителни данни към 10:00 ч. днес местно време силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 615 военновъздушни цели.

Регистрирани са ракетни удари и 60 безпилотни летателни апарата на 29 места, както и падане на свалени отломки на три места.

Атаката продължава, като във въздушното пространство на Украйна се намират няколко вражески дрона, посочва "Укринформ".

"Основните цели на тези удари - отново, бяха енергийни съоръжения", написа Зеленски в социалните мрежи.

"Целта на Русия е да причини страдание на милиони украинци и руснаците падат толкова ниско, че да изстрелват ракети по мирни градове в деня на Свети Николай", заяви държавният глава, визирайки днешния Никулден, даващ началото на периода на коледните празници. Днес се чества и Денят на украинските въоръжени сили, отбелязва ДПА.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, четирима загинали

Зеленски отново призова за по-голям натиск върху Русия, за да спре войната, която започна през февруари 2022 г. с пълномащабната си инвазия в съседната държава.

Главната сграда на железопътната гара в украинския град Фастов, близо до столицата Киев, изгоря, продължи президентът.

"Нападението беше безсмислено от военна гледна точка", посочи той.

Бяха засегнати и Днепропетровска, Черниговска, Запорожка, Одеска, Лвовска, Волинска и Миколаевска област, допълни Зеленски.

Вътрешният министър на Украйна Игор Клименко написа в приложението Телеграм, че има най-малко осем пострадали, по трима души в Киевска и Днепропетровска област и още двама в град Лвов.

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с повече от 300 бойни дрона и над 30 ракети

Запорожката АЕЦ тази нощ временно остана без външно електрозахранване, заяви Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), като се позова на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".

"Запорожката АЕЦ престана да получава външно електрозахранване през нощта за 11-и път от началото на конфликта. Тя беше превключена към 330-киловолтова линия след половинчасово прекъсване на електрозахранването, но връзката с 750-киловолтовата линия все още е прекъсната", пише в изявлението на Гроси.

Военните действия през нощта засегнаха електроенергийната мрежа на Украйна и накараха действащите атомни електроцентрали да намалят производството си, добавя МААЕ.