Руски дронове и ракети поразиха железопътен възел край Киев

Има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област

6 декември 2025, 11:41
Източник: AP/БТА

Р усия тази нощ предприе масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна, като при ударите беше поразен железопътен възел край Киев, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на железопътната компания "Укрзализниця".

"Врагът продължава да нанася умишлени удари по железопътната инфраструктура. Тази нощ бяха нанесени щети по гара Фастов и подвижния състав на крайградските влакове. Няма жертви, но движението на крайградските влакове е нарушено", пише в публикуваното в Telegram изявление на "Укрзализниця".

Руските атаки нарушиха железопътните услуги в Украйна

Службата за спешна помощ съобщи за пожар и разрушения на територията на железопътна гара и депо край Киев, но не оповести повече подробности. В съобщението се посочва, че има повредени инфраструктурни обекти и в Черниговска област.  

През последните седмици руската армия засили атаките си срещу енергийния сектор и инфраструктурата на Украйна, отбелязва Ройтерс. 

По-късно през деня министерството общностите и териториалното развитие заяви, че руската армия е атакувала съоръженията за производство на електроенергия и топлоенергия в Черниговска, Запорожкa, Лвовска и Днепропетровска област.

Брутална руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Най-малко 9500 потребители в Одеска област останаха без топлоподаване и около 34 000 са без вода, пише в изявление на министерството, публикувано в Telegram.

В текста се посочва, че са били атакувани и пристанищни съоръжения в Одеса.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че снощните руски удари са засегнали енергийната инфраструктура в осем области. На много места има прекъсвания на тока. "Вече се извършват аварийни ремонтни работи, където условията за безопасност го позволяват", пише министерството на енергетиката в Telegram.

Русия подлага на "масирана бомбардировка" енергийната инфраструктура на Украйна

"Енергийните компании правят всичко възможно, за да възстановят електроподаването към на всички клиенти възможно най-бързо", добавя ведомството.

Източник: Николай Велев, БТА    
украйна русия атака железопътен възел киев
Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Има ли промяна при пенсиите и обезщетенията в новия бюджет

Колко бързо могат да тичат кучетата

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Преди 1 ден

Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

България Преди 8 часа

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Свят Преди 8 часа

Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър Сталоун и членовете на рок групата Kiss

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Свят Преди 9 часа

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 10 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 11 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

