Невероятен Никола Цолов с трето място във Ф2

Б ългарският пилот Никола Цолов финишира трети на спринта във Formula 2 в Абу Даби. Той направи прекрасен старт и се изкачи с две позиции още в първите метри и така компенсира наказанието от вчера, което го прати на петото място на стартовата решетка, съобщава Carmarket.bg.

Цолов бе наказан след квалификациите, защото рейс контролът прецени, че е блокирал Люк Браунинг в подхода за деветия завой. Наказанието е три места назад на старта на спринта и на основното състезание.

Никола Цолов с втора победа във Ф3 след яка битка в спринта на Red Bull Ring

Цолов се справи без особени проблеми с конкурентите си и защитаваше третото място през целия спринт. Виртуалната кола за сигурност и другите предизвикателства не го разсеяха и той запази позицията си.

Победител е Линбалд, а на второ място финишира Дърксен.

Никола Цолов спечели Гран при на Австрия, но беше дисквалифициран

В неделя е основното състезание. Цолов ще стартира от 12-то място, отново заради наказанието, което му бе наложено на квалификациите в петък.